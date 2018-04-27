Саммит двух Корей - важнейший этап на пути к диалогу Ким - Трамп

В пятницу в демилитаризованной зоне на межкорейской границе проходит саммит между северокорейским и южнокорейским руководителями, который может привести к мирному соглашению, пишут журналисты Le Monde Филипп Понс и Гарольд Тибо.

Ускорение северокорейской ядерной программы при Ким Чен Ыне и непредсказуемость Дональда Трампа повысили риск превентивных американских ударов. "И Северная, и Южная Кореи отнеслись к этой опасности всерьез", - считает Андрей Ланков из университета Кукмин в Сеуле.

Таким образом, первая общая цель двух Корей - отодвинуть подобную вероятность, совместно создавая мирный процесс перед встречей между Кимом и Трампом, полагают авторы статьи.

"Декларация о мире между двумя Кореями вполне вероятна", - указывает Пайк Хак Сон из института Седжон в Сеуле.

Южная Корея будет стремиться облегчить начало диалога между КНДР и США, конечной фазой которого является денуклеаризация, подчеркивают в окружении президента Мун Чжэ Ина. Глава южнокорейского государства хочет показать американской администрации, что он не отсоединяется от единого фронта по ядерному досье и даже может облегчить дипломатический успех для Трампа, говорится в статье. "Оба руководителя останутся очень осторожными - особенно Южная Корея, опасающаяся показаться слишком сговорчивой в отношении Северной Кореи и вызвать раздражение Вашингтона", - полагает политолог Нарусиж Мисихита из Института политических исследований в Токио.

Как только было объявлено, что Северная Корея останавливает свои ядерные и баллистические испытания (такое решение было принято на пленуме ЦК Трудовой партии 20 апреля), наблюдатели стали задумываться: речь идет об уступке или тактическом маневре?

Ким Чен Ын на пленуме 20 апреля заявил о том, что отныне приоритетом страны станет экономическое развитие. Однако международные санкции сдерживают этот процесс. До такой степени, что он вынужден уступить? - задаются вопросом авторы статьи.

Выражения, употребленные в коммюнике официального информационного агентства Северной Кореи KCNA, скорее указывают на то, что она считает себя ядерной державой, готовой к переговорам в качестве таковой, а не государством, вынужденным разоружиться, комментируют Понс и Тибо.

Таким образом, возникает пропасть в контексте американского требования "полной и бесповоротной ликвидации, поддающейся проверке", - формулировка так часто повторялась в последние десятилетия, что превратилась в английскую аббревиатуру CVID, говорится далее.

"Ким Чен Ын мог захотеть сохранить сегодняшний ядерный арсенал, при этом всячески стремясь к нормализации отношений с США и к подписанию мирного договора, который положит конец Корейской войне. Если его стратегия такова, то он, несомненно, осознает, что США не согласятся всего лишь на замораживание его ядерной программы", - комментирует Жозеф де Трани, который много лет был американским представителем на переговорах "шестерки" (Китай, Кореи, Япония, Япония, США и Россия).

Настроен ли Ким отказаться от силы устрашения, из которой пропаганда сделала "священное оружие", фигурирующее в Конституции КНДР и ставшее элементом легитимности режима?

"Нормализация отношений с США дала бы Северной Корее доступ к международному финансовому сообществу и открыла дверь к иностранным инвестициям, в которых она нуждается. Подобная перспектива международной легитимности и экономические выгоды, которые она сможет извлечь, могут стать достаточными стимулами", - выражает надежду де Трани, в прошлом руководитель операций ЦРУ в Восточной Азии.

"Если Северная Корея откажется от своей силы устрашения, у нее еще останется химическое оружие", - отмечает Чонг Сонг-Чанг из института Седжон. Этот эксперт считает, что у Ким Чен Ына нет выбора: "Или он отказывается от своего оружия и получает гарантии безопасности, или он рискует прогрессирующим развалом своего режима".

"Так ли видит Пхеньян положение вещей?" - сомневаются авторы статьи.