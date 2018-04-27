Армения на краю беспрецедентной революции

После двух недель народного протеста в Ереване харизматичный оппозиционер Никол Пашинян пытается покорить могущественную Республиканскую партию, стоящую у власти, пишет в своем репортаже корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Ереване Стефан Сиохан.

"Это совершенно круто, такого никогда не было в нашей жизни, - говорит 23-летняя Лина Смбатян, занимающаяся аудиовизуальными записями, в перерыве между двумя ежедневными митингами. - Долгие годы мы ждали этого момента, наше общество созревало, и вдруг на прошлой неделе мы поняли, что теперь власть у нас, у народа".

"Армения намного менее развитая страна, чем Грузия и Азербайджан, - признается 30-летний безработный Армен. - Мы ничего не знали, кроме клана Саркисяна, теперь мы хотим испытать что-то другое".

Импровизированное шествие движется в бедный промышленный квартал Эребуни, у подножья гор, окружающих Ереван. Стратегия ясна: присоединить бедные кварталы к движению и устроить пробу сил с властью, пишет корреспондент. "Единство", - скандирует толпа, призывая людей выходить из своих домов. Из окон советских домов, построенных из вулканического камня, молодые матери семейств в халатах выкрикивают имя Никола Пашиняна.

"Пашинян сделал невозможное, он нарастил невероятный политический капитал. Он сверг короля и располагает легитимностью, которой никогда не пользовалась уходящая власть. Я не назвал бы его популистом, но он популярен и сумел создать мосты между различными слоями общества", - говорит политолог Бабкен Тер-Григорян.

По мнению Тер-Григоряна, Пашинян осуществил мастерский ход: он четко искоренил из армянского политического протеста всякие геополитические вопросы, отказавшись от антироссийской позиции, в то время как Москва имеет в своем распоряжении военную базу в этой стране, расположенной между Турцией и Азербайджаном. "Ориентация внешней политики Армении не изменится, если Пашинян придет к власти", - считает Бабкен Тер-Григорян.

Кремль до сих пор вел себя сдержанно, однако российские эмиссары в среду вечером прибыли в Ереван и тайно встретились с представителями оппозиции, отмечает автор статьи. Это не напугало Арена Малакяна, 27-летнего кинооператора, душой и телом преданного протестному движению, передовым отрядом которого являются студенты. "Я доверяю Пашиняну, но задумываюсь, почему все идет так быстро".

"На этот раз я верю, что это революция нашего поколения, того, которое родилось после независимости и не знало СССР, землетрясения, войны... Эта революция - это еще и наш реванш над поколением наших родителей и над тем большим страхом, который их подавлял в течение десятилетий", - сказал Арен.