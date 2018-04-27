В России спустя год после запрета "Свидетелей Иеговы" их последователей допрашивают полицейские в балаклавах и с автоматами

За последние две недели в четырех российских городах полицейские в балаклавах и с автоматами провели облавы в домах "Свидетелей Иеговы", сообщает Newsweek.

"С января, по словам членов группы, в их домах, по меньшей мере, семь раз проводились обыски, в том числе четыре раза в апреле", - передает журналистка Кристина Маза.

"Это новая волна преследований. Мы не знаем, что происходит, - сказал Newsweek Ярослав Сивульский, последователь "Свидетелей Иеговы" из России, который сейчас живет в Латвии. - Если они захотят, они могут бросить в тюрьму любое число "свидетелей Иеговы", потому что знают: "свидетели Иеговы" молятся дома и их легко найти".

"Правоохранители 20 апреля обыскали дома нескольких "свидетелей Иеговы", в том числе трех бывших членов местной религиозной организации в Иваново. Игоря Морозова забрали в полицейский участок. Впоследствии Морозова отпустили, но ему запрещено уезжать из Иваново", - сообщил изданию представитель международной штаб-квартиры "Свидетелей Иеговы" Джаррод Лопес.

"19 апреля во Владивостоке, в России, полиция провела рейд во время богослужения, на котором присутствовали Валентин Осадчук и три пожилые женщины. Всех четверых забрали в полицейский участок и допросили. Валентин остается под стражей, ему предъявили обвинения по статье 282.1 Уголовного кодекса об "организации деятельности экстремистской организации" (вероятно, имеется в виду статья 282.2. - Прим. ред.). Осадчук содержится в следственном изоляторе до 20 июня 2018 года", - добавил Лопес.

Он отметил, что эти события последовали за подобными происшествиями в Полярном, Уфе, Орле, Белгороде и Кемерово. Россия предъявила обвинения в экстремизме также 46-летнему датчанину Деннису Кристенсену. Его могут посадить на 10 лет, пишет Newsweek.

"Безжалостное преследование российскими властями последователей "Свидетелей Иеговы" набирает обороты, - заявила заместитель директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Рейчел Денбер. - Отказ от дела против Кристенсена стал бы хорошим первым шагом к прекращению облав и других уголовных дел в отношении людей, которые просто практикуют свою веру".