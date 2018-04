27 апреля 2018 г. Рассел Голдман | The New York Times Лидеры двух Корей перед камерами повернули пропаганду в мирную сторону Журналист The New York Times Рассел Голдман в статье о встрече лидеров Северной и Южной Кореи обращает внимание на "тщательно срежиссированный дипломатический танец". Неожиданный момент, когда Ким Чен Ын пригласил Мун Чжэ Ина переступить через границу на сторону Северной Кореи, стал одной из сцен, которые продемонстрировали понимание обеими странами пропагандистской ценности политического театра, отмечает автор. После того как за год напряженность между странами достигла невиданной десятилетиями ожесточенности, оба лидера старались открыто дать сигнал о новой эре сближения. "Широко улыбаясь друг другу, мужчины некоторое время пожимали руки, а Ким Чен Ын робко переступил через бетонную плиту, обозначающую границу между двумя странами, и стал первым лидером Северной Кореи, ступившим на землю Южной", - рассказывает Голдман. С осознанием того, что фото и видео встречи будут транслировать по всему миру, даже костюмы были выбраны со смыслом. Для Муна - темный деловой костюм в паре с голубым галстуком, напоминающим о цвете на корейском Флаге Объединения. Ким Чен Ын надел строгий черный костюм в стиле Мао - сигнал его согражданам, что, несмотря на пребывание на вражеской территории, он сохраняет преданность идеям своего деда Ким Ир Сена. Оказавшись на южной стороне демилитаризованной зоны, Ким Чен Ын провел смотр почетного караула. Хотя безопасность на время визита была усилена, у солдат почетного караула вместо ружей были копья и мечи. "Они были одеты в костюмы XIX века, которые носили в то время, когда Корея была единой империей", - говорится в статье. "Даже декор в Доме мира, здании, где проходила встреча, был выбран ради производимого им политического впечатления, - подчеркивает издание. - В преддверии переговоров рабочие развесили картины с горой Кымган, которая находится по обе стороны границы и является важным символом для корейцев из обеих стран. Стол и стулья в комнате для переговоров были старательно украшены мотивами, вызывающими ассоциации с двумя соединяющимися мостами". "В Доме мира Ким Чен Ын сделал запись в гостевой книге, оставив сообщение, которое гарантированно будут фотографировать, твитить и разбирать политические аналитики", - отмечает The New York Times. "Сейчас начинается новая история, - написал он. - Эпоха мира с отправного момента истории". Источник: The New York Times