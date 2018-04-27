Олигархи превратились в игрушку для власти

Из-за недавних американских санкций российские миллиардеры снова оказались в центре внимания. Однако магнаты являются скорее симптомом, чем причиной вялости российской экономики. Санкции укрепят их симбиоз с Кремлем, уверен журналист швейцарского Neue Zürcher Zeitung Джеральд Хосп.

Попавшие под санкции олигархи, которые, по сообщениям СМИ, якобы связаны с российским правительством, в действительности не входят в ближайшее окружение Путина. Друзья и фавориты Путина, вроде Игоря Сечина, Геннадия Тимченко или членов семьи Ротенберга, уже находятся в санкционных списках США, но многие другие бенефициары путинской феодальной системы, имена которых менее известны, остаются необремененными санкциями, отмечает журналист.

Кажется, последний "черный список" США составлен случайным образом. Например, Вексельберг является, по мнению автора, "аполитичным магнатом". "Случайность - это большой козырь. Когда никто из списка Forbes не может чувствовать себя безопасно перед американскими санкциями, подобострастное повиновение растет до максимума; даже если неясно, достигаются ли при этом политические цели", - считает Хосп.

При этом фокусировка США на олигархах устарела, продолжает автор. "Ярлык "олигарх" вешается на любого магната из России, заработавшего свои капиталы на "диком Востоке" после распада Советского Союза", - отмечает журналист.

Рассуждая об олигархии в России, Хосп пишет: "С правлением Путина началась настоящая национализация олигархии. Кремль использует тех, кто якобы имеет власть, и предоставляет им взамен экономическую свободу. К тому же в новых олигархов превратились члены правительства, госслужащие и старые соратники Путина. Магнаты извлекают выгоду из того, что конкуренция в России ограничена бюрократией. Во время экономического кризиса бизнесмены поддерживались государством, чтобы предприятия, считавшиеся "стратегическими", не попали в иностранные руки. В энергетическом секторе государственные капиталисты по милости Путина и без того заняли в последние годы ведущие позиции".

"Так же, как и американские бароны-грабители более ста лет назад, российские магнаты добились успеха благодаря коммерческому чутью, бесцеремонности и использованию связей с политикой. Но если Вандербильтам, Рокфеллерам и Карнеги удалось добиться общественного уважения, то Потанины, Дерипаски и Вексельберги еще работают над этим", - отмечает журналист.

Покупая иностранные компании и размещая акции на заграничных биржах, собирая произведения искусства, добиваясь расположения политиков, некоторые магнаты пытались добиться признания на Западе. Некоторые старались также перенести основную часть своих бизнес-империй за границу, чтобы избежать вмешательства Кремля. Однако сначала финансовый кризис, а потом, среди прочего, санкции и ухудшение отношений с Западом расстроили их планы, говорится в статье.

"Благодаря последним санкциям историческая общность между Кремлем и миллиардерами снова укрепится. Не только Путин берет на себя право принимать решения о том, кто и чем должен владеть, - теперь это хочет решать и Вашингтон. Реакцией, вероятно, будет рост государственного капитализма в России и еще большая стагнация экономики. Так, одним из вариантов является теперь национализация "РУСАЛа", - пишет Хосп. "Миллиардеры в качестве (нелюбимых) агентов позитивных экономических изменений отслужили свой срок. Образ предпринимателя, который в российском обществе и без того неприглядный, вообще сходит со сцены", - констатирует автор.