Кто получит яхту стоимостью 500 млн долларов?

"Российские олигархи любят море. Поэтому шикарная яхта в их кругах - это символ статуса", - пишет журналистка швейцарского издания Tages-Anzeiger Цита Аффентрангер.

Самым большим и шикарным судном является яхта Eclipse, принадлежащая Роману Абрамовичу. Свою "старую" яхту Luna, имеющую девять палуб и оснащенную подводной лодкой, вертолетами, системой противоракетной обороны и огромным бассейном, он продал в 2014 году своему другу-олигарху Фархаду Ахмедову, говорится в статье.

Однако Ахмедову с ней не очень повезло, отмечает Аффентрангер. На роскошное судно стоимостью 540 млн долларов был наложен арест, и яхта должна теперь перейти жене Ахмедова Татьяне. Еще два года назад лондонский суд присудил ей 453 млн фунтов, что составляло тогда 40% имущества Ахмедова. Однако из-за того, что выплат от олигарха не последовало, суд без лишних церемоний взялся теперь и за его яхту, поясняет издание.

Ожесточенный спор между супругами Ахмедовыми, которые были разведены еще в 2000 году в России, становится, таким образом, одним из самых дорогих разводов, которые когда-либо видел Лондон. Этот развод станет еще дороже развода друга Ахмедова Абрамовича, который заплатил своей второй жене 300 млн долларов.

"А такие рекордные выплаты российские олигархи могут позволить себе по-прежнему: по данным журнала Forbes, вопреки всем санкциям, имущество российских олигархов выросло в прошлом году на 25 млрд долларов и составило 485 млрд", - передает издание.

Ахмедов, как и многие российские олигархи, находится в санкционном списке США. Говорят, он особенно близок к российскому президенту Владимиру Путину. Так, он выступал посредником в конфликте между Россией и Турцией в 2016 году, напоминает Аффентрангер.

Ахмедов не только занимается бизнесом, но активен и в политике: его два раза избирали в состав Совета Федерации Федерального Собрания РФ. К тому же на протяжении трех лет он являлся представителем России в Совете Европы. Ахмедов также был наблюдателем на выборах на своей родине - в Азербайджане. Критики обвиняют его в том, что он, наряду с остальными, несет ответственность за то, что, несмотря на масштабную критику со всех сторон, Совет Европы признал выборы в Азербайджане в 2010 году честными и свободными. Ахмедов, по мнению критиков, встал тогда на сторону Баку из-за того, что президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее оказал ему помощь в поисках и захоронении останков его отца, пишет издание.

Ахмедов позиционирует себя и как патриот России, отмечает журналистка. Так, он обвиняет премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в "антироссийской охоте на ведьм", с помощью которой она хочет отвлечь внимание от "Брекзита". В деле о его разводе суд, по мнению Ахмедова, действует по тому же принципу. "Суд и британская система правосудия манипулируют основополагающими фактами", - заявил Ахмедов.