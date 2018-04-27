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27 апреля 2018 г.
27 апреля 2018 г.

Камилла Тёрнер | Daily Telegraph

Холодная война распространилась на частные школы: численность российских детей, отправленных учиться в Британию, сократилась почти вдвое

"В последние годы дипломатические отношения России с Западом ухудшились. По-видимому, теперь холодная война распространилась на частные школы", - пишет журналистка The Telegraph Камилла Тёрнер.

"Согласно ежегодной переписи Независимого школьного совета (ISC), численность российских учеников, чьи родители живут за границей, с 2007 года постоянно росла, но за последние два года резко сократилась. В 2015 году в частных школах Соединенного Королевства учились 2795 россиян, а теперь их число сократилось до 1699, по последним данным. Тем временем численность китайских учеников в платных школах в последние годы резко возросла", - говорится в статье.

Грейс Муди-Стюарт, директор консалтинговой фирмы Good Schools Guide, "сказала, что российские семьи, отправляющие детей в британские частные школы, обычно весьма богаты, а китайские семьи скорее принадлежат к среднему классу", сообщает издание.

Источник: Daily Telegraph


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