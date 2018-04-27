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27 апреля 2018 г.
27 апреля 2018 г.

Кэт Лей | The Times

Официально подтверждено: ключ к вашему счастью - шоколад

Исследователи выяснили, что темный шоколад с высоким содержанием какао может улучшать настроение и даже память, сообщает The Times.

Команда калифорнийского Университета Лома Линда обнаружила, что польза начинается с половины стандартной плитки шоколада с 70-процентным содержанием какао.

Руководитель исследования Ли Берк рассказал: "Долгие годы мы рассматривали влияние темного шоколада на неврологические функции с точки зрения содержания сахара: чем больше сахара, тем мы счастливее".

"Сейчас мы впервые изучили, как значительный объем какао в таких небольших дозах, как шоколадная плитка обычного размера, воздействует на людей в течение коротких или длительных периодов времени, и результаты нас воодушевили. Эти исследования показывают нам, что чем выше концентрация какао, тем положительнее воздействие на мыслительный процесс, память, настроение, иммунитет, есть и другое благотворное влияние", - сообщил Берк.

Считается, что пользу приносят содержащиеся в какао флавоноиды - антиоксиданты, которые можно обнаружить также в черной смородине, винограде, баклажанах и красном вине. Предыдущие исследования выявили, что богатый флавоноидами рацион может снизить вероятность эректильной дисфункции и нормализовать давление, пишет The Times.

Источник: The Times


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