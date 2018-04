27 апреля 2018 г. Кэт Лей | The Times Официально подтверждено: ключ к вашему счастью - шоколад Исследователи выяснили, что темный шоколад с высоким содержанием какао может улучшать настроение и даже память, сообщает The Times. Команда калифорнийского Университета Лома Линда обнаружила, что польза начинается с половины стандартной плитки шоколада с 70-процентным содержанием какао. Руководитель исследования Ли Берк рассказал: "Долгие годы мы рассматривали влияние темного шоколада на неврологические функции с точки зрения содержания сахара: чем больше сахара, тем мы счастливее". "Сейчас мы впервые изучили, как значительный объем какао в таких небольших дозах, как шоколадная плитка обычного размера, воздействует на людей в течение коротких или длительных периодов времени, и результаты нас воодушевили. Эти исследования показывают нам, что чем выше концентрация какао, тем положительнее воздействие на мыслительный процесс, память, настроение, иммунитет, есть и другое благотворное влияние", - сообщил Берк. Считается, что пользу приносят содержащиеся в какао флавоноиды - антиоксиданты, которые можно обнаружить также в черной смородине, винограде, баклажанах и красном вине. Предыдущие исследования выявили, что богатый флавоноидами рацион может снизить вероятность эректильной дисфункции и нормализовать давление, пишет The Times. Источник: The Times