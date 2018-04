27 апреля 2018 г. Эми Феррис-Ротман | The Washington Post Революция в Армении вступает в новую стадию - Россия начинает обращать на нее внимание Москва наблюдала за мирным восстанием в Армении "вначале в многозначительном молчании, затем с опаской, а теперь, возможно, осторожно вовлекается в события", пишет в The Washington Post журналистка Эми Феррис-Ротман. Издание напоминает о поездке министра иностранных дел Армении и еще одного официального лица в Москву. В среду лидер армянской оппозиции Никол Пашинян сообщил толпам демонстрантов, что на встрече в российском посольстве "получил заверения, что Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Армении", цитирует журналистка. "Смещенный премьер Саргсян проводил откровенно пророссийскую политику; на его место пришел бывший топ-менеджер "Газпрома" Карен Карапетян. Протестное движение называет обоих коррумпированными членами правящей элиты, которая прискорбно оторвалась от народа. Но, чтобы восстание Пашиняна не закончилось неудачей, ради того, чтобы окончательно свергнуть нынешнее правительство, нельзя игнорировать Россию. Российский президент Путин четко разъяснил это в четверг, подчеркнув в телефонном разговоре с Карапетяном, что выборы на следующей неделе (на которых ожидается победа Пашиняна) следует проводить в соответствии с законом", - говорится в статье. Пашинян "постарался заверить все стороны, в том числе Россию, что во внешней политике не должно быть драматических перемен или разворотов на 180 градусов", заметил Ричард Гирагосян, директор Regional Studies Center (Ереван). Издание полагает: "В то время как предыдущие продемократические революции на Украине, в Грузии и Киргизии в итоге начали спотыкаться, в основном из-за вмешательства Москвы, Армения - четко разъяснившая, что ее отношения с Россией не изменятся - может оказаться исключением из правил". Источник: The Washington Post