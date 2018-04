27 апреля 2018 г. Энн Эпплбаум | The Washington Post В Армении сработала власть народа. Но не везде такое возможно "Когда я увидел там толпы граждан Восточной Германии, я понял, что они правы", - так подполковник Харальд Егер объяснял в свое время решение открыть ворота и пропустить сограждан через Берлинскую стену. "Я вспоминала о Егере на этой неделе, когда премьер Армении, удивив свою страну, ушел в отставку", - пишет колумнистка The WashingtonPost Энн Эпплбаум. Серж Саргсян был президентом Армении десять лет. Предвосхищая свой уход, он изменил некоторые законы, укрепил власть премьер-министра и устроил так, чтобы парламент избрал его на эту должность. "Армяне это раскусили", - пишет журналистка. На протяжении 11 дней огромные толпы протестовали против этого вероломного захвата власти, и тогда Саргсян неожиданно ушел в отставку. "Я был неправ, - заявил Саргсян. - Уличное движение выступает против моего пребывания на этой должности. Я выполняю ваше требование". По мнению Томаса де Ваала, автора нескольких книг об Армении, на Саргсяна повлияло то, что Армения - "маленькая страна с обостренным чувством национальной солидарности". "Другой возможный фактор - в последний раз, когда армяне устраивали массовые протесты (в марте 2008 года), в результате разгона полицией погибли 10 человек. Возможно, Саргсян "не хотел повторить этот опыт", пишет Эпплбаум. Как бы то ни было, демонстрации в Армении возымели эффект по той же причине, что в Берлине в 1989-м и в Киеве в 2014-м, считает автор статьи: они побудили принципиально важного человека усомниться в легитимности режима, даже своего собственного. "К сожалению, так бывает редко. На каждую успешную уличную демонстрацию в поддержку демократии я могу привести столько же неудачных. Москва в 2012-м. Гонконг в 2014-м. Варшава в 2015-м. Венесуэла в 2014, 2015, 2016 и 2017-м", - перечисляет журналистка. "В большинстве случаев они проваливаются, потому что нет Егера, нет Саргсяна, и режим отказывается слушать. Правитель с успехом очерняет протестующих как людей, никого не представляющих, непатриотичных или подкупленных иностранцами", - указывает колумнистка. Когда демонстрации, марши и "оккупай"-движения не вызывают у людей отклика, их недостаточно, подчеркивает Эпплбаум. Она пишет: "Движение должно присоединиться к политической партии или стать ею, уличные лидеры должны стать политиками. В демократиях им нужно побеждать на выборах. В диктатурах им необходимы иные средства, чтобы сократить поддержку правящей партии. В политическом вакууме, как сейчас в Армении, им нужна стратегия". "Трансформировать желание перемен в более справедливое общество - это длительный проект, для которого требуется, чтобы люди много лет трудились, а не показались на пару часов" на площади, добавляет Эпплбаум. Источник: The Washington Post