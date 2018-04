27 апреля 2018 г. Кэрол Морелло | The Washington Post Помпео дебютирует в качестве госсекретаря "Новоиспеченный госсекретарь США Майк Помпео, прибыв в Брюссель еще затемно в пятницу, энергично приступил к работе на высшем дипломатическом посту своей страны. Сразу же после ночного перелета он отправился в штаб-квартиру НАТО, чтобы встретиться с коллегами из 28 остальных государств-членов альянса", - пишет журналистка The Washington Post Кэрол Морелло. В субботу и воскресенье он посетит Саудовскую Аравию, Израиль и Иорданию и встретится с главами этих государств. "На неофициальном уровне решение практически сразу же отправить Помпео "в гастрольное турне" - мощный сигнал деморализованным сотрудникам Госдепартамента, которым казалось, что при Рексе Тиллерсоне дипломатия и их опыт оттеснялись на второй план. Поездка акцентирует твердое намерение Помпео вернуть Госдеп во внешнеполитический центр администрации США", - говорится в статье. В Брюсселе министрам стран НАТО представится возможность услышать доклад о Северной Корее из уст Помпео - человека, который летал в Пхеньян, чтобы провести с Ким Чен Ыном переговоры о встрече в верхах с Трампом. Ссылаясь на неназванного высокопоставленного сотрудника Госдепартамента, Морелло сообщает, что главная тема встречи министров касается того, как "больше разделять нагрузку". На языке дипломатов это означает "обязать страны НАТО тратить больше денег на их собственную оборону", пишет автор статьи, сообщая, что администрация США особенно недовольна Германией. Ожидается, что министры других стран обсудят с Помпео решение о том, выйдут ли США из ядерного соглашения с Ираном. "Предостаточно других животрепещущих вопросов для обсуждения (больше, чем можно вместить в однодневную встречу), в том числе попытки России вмешиваться в дела демократий и доныне напрасные усилия, призванные дать толчок мирным переговорам о прекращении гражданской войны в Сирии", - пишет автор. "Хотя большинство высших дипломатов питало к Тиллерсону симпатию и уважение, они часто говорили, что не знают, отражает ли тот позицию Трампа и велико ли его влияние на внешнюю политику США. Дебют Помпео, по-видимому, предвещает новую эру", - говорится в статье. Источник: The Washington Post