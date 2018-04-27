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27 апреля 2018 г.
27 апреля 2018 г.

Редакция | The Wall Street Journal

Победа Битковых

"Наш корреспондент Мэри ОГрейди рассказывала вам о семье Битковых - Игоре, Ирине и Анастасии, которых спешно заключили в тюрьму в Гватемале", - пишет The Wall Street Journal в редакционной статье. "В четверг Конституционный суд Гватемалы сохранил в силе ранее принятое решение, согласно которому эта семья российских эмигрантов, бежавшая от преследований, стала жертвой мошенничества c документами. Если в Гватемале существует хоть какое-то верховенство закона, вскоре всех троих освободят из тюрьмы, и им понадобится политическое убежище, так как иначе их вернут в Россию", - говорится в статье.

"В России Битковы были успешными предпринимателями, но в 2008 году бежали после того, как отвергли требования вымогателей", - пишет издание (см. Месть Кремля в Гватемале).

В пятницу Хельсинкская комиссия США под председательством сенатора Уикера "заслушает сообщение об одиссее Битковых, которые стали объектом охоты для россиян, тесно связанных с Кремлем, а затем были наказаны по указаниям могущественного высокопоставленного прокурора Ивана Веласкеса из Международной комиссии ООН по борьбе с безнаказанностью в Гватемале (CICIG). Комиссии следует получить заверения, что на сей раз закон будет выполнен. Но ей также необходимо вскрыть гниль в CICIG, повлекшую за собой эти возмутительные события", - пишет газета.

Источник: The Wall Street Journal


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