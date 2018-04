27 апреля 2018 г. Джонатан Чэн, Эндрю Чон | The Wall Street Journal Ким Чен Ын встречается с южнокорейским лидером на историческом саммите "Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, вступившим на территорию Южной Кореи, когда он перешагнул через военную демаркационную линию в пятницу и пожал руку южнокорейскому президенту Мун Чжэ Ину", - пишут журналисты The Wall Street Journal Джонатан Чэн и Эндрю Чон. "Исход их встречи должен определить будущее отношений на Корейском полуострове и заложить основу для запланированного саммита Кима и президента Дональда Трампа, который может состояться через несколько недель", - говорится в статье. "Центральные вопросы на переговорах - что может потребовать Северная Корея и на какие уступки может пойти Южная Корея, чтобы сохранить атмосферу примирения и рассчитывать на дальнейшие переговоры, имеющие целью убедить режим отказаться от ядерного оружия", - пишут авторы. На прошлой неделе Ким заявил, что он приостанавливает ядерные и ракетные испытания, но дал понять, что не намерен отказываться от ядерных средств устрашения. Мун, в свою очередь, заявил, что более активное экономическое сотрудничество между двумя Кореями может способствовать выстраиванию доверительных отношений между Северной Кореей и внешним миром, и предположил, что Южная Корея, возможно, сделает шаги к подписанию мирного договора, что станет официальным завершением Корейской войны. "Впрочем, южнокорейский лидер рискует быстрее перейти к подписанию перемирия, чем это станет приемлемо для США", - отмечают авторы статьи. "Администрация Трампа настаивает на том, что она должна увидеть значительный прогресс в сворачивании ядерной программы Северной Кореи, прежде чем идти на уступки, включая ослабление санкций", - говорится в статье. Консервативные критики реверанса Муна предупреждают, что мирный договор может обосновать требования Пхеньяна по выведению американских войск с полуострова. В последние несколько месяцев вашингтонские эксперты по Корее предупреждали, что Ким, возможно, пытается приблизить Сеул к Пхеньяну и ослабить его связи США. "Что происходит с альянсом, когда один союзник объявляет мир, а другой - нет? Для Муна это щекотливый компромисс, - считает Адам Маунт, старший научный сотрудник Федерации американских ученых в Вашингтоне. - Северной Корее позволили разбить переговоры на два отдельных русла, и у союзников возникли сложности с выработкой общей позиции". Источник: The Wall Street Journal