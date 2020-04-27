Сергей Собянин, человек, борющийся с коронавирусом в России

"(...) Новой большой стройкой Сергея Собянина, мэра Москвы, стоящего на аванпосте борьбы с коронавирусом, стала только что открытая им инфекционная больница на более чем 900 коек в 40 км от столицы. "Настоящий подвиг!" - считает Марс Газизуллин, генеральный директор АО "Мосинжпроект", который за полтора месяца построил здание в 80 тыс. кв. м на участке площадью 43 га", - пишетLa Croix.

"(...) Сергей Собянин посещал эту стройку несколько раз. Москва и ее область с почти 20 млн жителей являются эпицентром пандемии в России, на их долю приходится две трети из примерно 63 тыс. случаев заражения и 555 смертей. После некоторого затягивания мэр первым в стране закрыл школы, затем все рестораны и большинство магазинов, заставив жителей старше 65 лет оставаться дома, а потом распространил карантин на все население. Система проверок становится все более строгой", - отмечает автор статьи Бенжамен Кенель.

"(...) На фронте борьбы с эпидемией Сергей Собянин регулярно обескураживал тех, кто произносил утешительные речи. Он сам признал, что "реальной картины никто не знает" и что число случаев, первоначально выявленных в столице, недооценивалось. Очень скоро его меры вышли за пределы муниципальных рамок, - говорится в публикации. - (...) Сергей Собянин консультирует главу Кремля и утверждается в качестве настоящего лидера борьбы против коронавируса. В гораздо большей степени, чем премьер-министр. (...) С 2010 года, когда Кремль протолкнул Сергея Собянина на пост главы столицы вместо "московского царя" Юрия Лужкова, обвиняемого в некомпетентности и коррупции, город беспрестанно модернизировался и развивался. Аппаратчик и давний знакомый Владимира Путина, оказался грозным менеджером, окружившим себя эффективными технократами".

"(...) Этого 61-летнего рачительного хозяйственника, строгого, скрытного по поводу своей личной жизни, сибиряка по происхождению, порой рассматривают как преемника Владимира Путина в Кремле. Кризис коронавируса может стать его проверкой боем", - резюмирует Бенжамен Кенель.