Из-за коронавируса Крым больше не хочет видеть российских туристов

"(...) На данный момент в Крыму выявлено только 70 случаев заражения коронавирусом. Единственным связующим звеном между полуостровом и Россией является мост, который сегодня вызывает особую озабоченность. Действительно, многие россияне вообразили себе, что карантин приятнее провести на солнце, и спешно отправились на бывший царский курорт", - пишет корреспондент Ouest-France в Москве Поль Гого.

"Местным властям запрещено закрывать мост, являющийся потенциальными воротами для эпидемии. Это было бы равносильно закрытию Крыма, такие федеральные полномочия могут применяться только в условиях чрезвычайного положения. О таком статусе Кремль и слышать не хочет", - говорится в статье.

"На прошлой неделе из Москвы на поезде приехала зараженная туристка, что заставило главу Крыма Сергея Аксенова повысить голос. "Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться от приезда на территорию Республики Крым как в целях командировки, так и в целях отдыха", - заявил он, добавив, что полиция сурово накажет тех, кто не будет соблюдать по прибытии двухнедельный карантин, и что все бары, рестораны и отели закрыты. Нарушителей он пригрозил оштрафовать на сумму в размере 350 евро", - передает журналист.

"(...) Теперь полиция преследует частных арендодателей, увеличивает количество проверок и ограничивает доступ к городам. Такая ситуация тяжело сказывается на повседневной жизни крымчан", - указывает автор статьи.

"Тем не менее, как резюмирует керченский блогер Андрей Фурдик в онлайн-СМИ "Крым. Реалии", пыл крымчан не был ослаблен многочисленными проверками паспортов, проводимыми на въездах в города", - сообщает Ouest-Frаnce.

"С одной стороны, вызывает обеспокоенность неспособность крымских больниц справиться с возможной волной заражения, нахлынувшей из Москвы, с другой стороны, внушат страх перспектива лета без туристов, на которых в основном держится экономика региона. Юг России может стать единственным морским курортом, доступным россиянам этим летом. Подобная ситуация является и желанной, и пугающей для крымских владельцев отелей, которые призывают вновь открыть свои заведения, аргументируя это тем, что если они не будут держать туристов под контролем, то те разбегутся по частным арендодателям", - комментирует Поль Гого.