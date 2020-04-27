Нефтехранилища заполняются

"Отсутствие сбыта приводит к нехватке места: согласно анализу, имеющемуся в распоряжении Der Spiegel, свободны лишь 27% мощностей для хранения нефти. В качестве плавучих хранилищ используются танкеры".

"Мировой рынок нефти находится в чрезвычайной ситуации. По оценке Международного энергетического агентства, спрос на нефть упал почти на треть, ежедневно производится от 20 до 30 млн баррелей лишней нефти при том, что один баррель соответствует 159 литрам".

"Поэтому резервуары, в которых хранится полезное ископаемое на суше, заполняются. Насколько ограничен объем хранилищ в некоторых регионах мира, показывает анализ компании Kpler, имеющийся в распоряжении Der Spiegel: согласно ему, в мире заняты уже 73% существующих мощностей", - говорится в статье.

"По состоянию на четверг в хранилищах, которые государства используют в качестве стратегических резервов, оставалось место для 368 млн баррелей нефти. В коммерческих резервуарах, которые можно забронировать на свободном рыке, помещалось еще около 902 млн баррелей. В обычные времена сумма обоих показателей соответствовала бы объему мирового производства нефти в течение без малого двух недель", - отмечается в публикации.

"Под данным Kpler, значительными мощностями для хранения объемом более ста миллионов баррелей пока обладают только США и Китай. Япония и ЮАР также имеют мощности объемом более 40 млн баррелей. Оставшиеся мощности объемом более 20 млн баррелей имеются в Саудовской Аравии, Южной Корее, Канаде, Индии, ОАЭ, Великобритании и Италии".

"Алекс Бут, аналитик в области энергетики в компании Kpler, подчеркивает, что в указании объемов речь идет об оценочных значениях. У большинства резервуаров на суше понтоны плавают непосредственно на поверхности нефти. Благодаря этому не выделяются взрывоопасные газы. Спутниковые снимки показывают, насколько высоко понтоны находятся в резервуарах. Из этого в Kpler делают вывод об уровне их наполнения", - поясняет издание.

"По словам Бута, в последнее время скорость, с которой поднимаются понтоны, выросла. В январе в резервуары ежедневно поступало около 3,3 млн баррелей, в апреле это значение составляло в среднем около 3,5 млн баррелей. Количество нефти, хранящееся на больших кораблях, также сильно выросло в указанный период времени: с 100 до 150 млн баррелей".

"Танкеры усиленно используются в качестве плавучих хранилищ", - говорит Бут. Это предположительно связано с тем, что свободные мощности для хранения нефти на суше по большей части уже зарезервированы. "У того, кто сейчас все еще добывает нефть и заранее не забронировал хранилища, действительно проблемы, - говорит Бут. - Ему придется заплатить за них баснословные деньги, если вообще он найдет место для хранения"

По словам эксперта, цены на плавучие хранилища в последние недели увеличились в некоторых регионах вдвое. При этом улучшения ситуации не предвидится. Сдержат ли нефтедобывающие страны свои обещания по сокращению добычи, пока неясно. "При предыдущих сокращениях такие страны, как Саудовская Аравия и Россия, порой производили больше нефти, чем оговаривалось. Также и сейчас желание несколько прикрыть нефтяной кран кажется сдержанным. "По нашим данным, за последние десять дней Саудовская Аравия отправляла на судах в среднем около 10 млн баррелей нефти в сутки, - говорит Бут. - Это значительно больше 7 млн баррелей, которые в среднем поступали от нее на рынок последней зимой", - передает Der Spiegel.