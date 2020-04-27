Последний резерв Путина

"Президент Путин сильно урезал российскую систему здравоохранения. И это приводит к печальным последствиям во время коронакризиса: не хватает врачей, среднего и младшего медперсонала. В больницах на выручку приходят студенты", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"У пациентов кашель, лихорадка, у большинства из них положительный тест на Covid-19. Некоторым, когда дышать становится тяжело, требуется срочная врачебная помощь. Тогда на выручку врачу приходит Никита Скичко, помогая подключить пациентов к кислородному дыхательному аппарату", - повествуют журналисты Александр Чернышев и Кристина Хебель.

Никита Скичко, 22-летний студент стоматологического факультета РУДН, добровольно помогает врачам в инфекционной больнице в Коммунарке, так же, как тысячи других студентов-медиков по всей стране. Количество зараженных коронавирусом в России продолжает расти. Официально их около 86 тыс., однако настоящее число, вероятно, гораздо выше.

"Путин, не желающий расставаться с властью и пытающийся представлять себя россиянам в качестве единственного настоящего гаранта стабильности, недавно во время пасхального видеообращения подчеркнул, сидя у камина: "Ситуация находится под полным контролем".

"Но действительно ли это так? В Москве в больницах, занимающихся лечением коронавирусных пациентов, повсеместно не хватает персонала. Премьер Михаил Мишустин по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина хочет теперь распорядиться о том, чтобы отправлять в клиники студентов медицинских вузов четвертого и пятого курсов. Там, как выразился Собянин, кризисный управляющий Путина во время эпидемии, они должны на практике увидеть, "что такое реальная медицина".

"Путин в эти недели выглядит странным образом отрешенным и нерешительным. Что, вероятно, связано и с тем, что коронавирус слишком явно показывает, что при его правлении осталось от системы здравоохранения. "Она была в той или иной степени разрушена", - говорит Семен Гальперин, президент "Лиги защиты врачей".

"С 2012 года Путин проводил так называемую оптимизацию здравоохранения. Ее целью была модернизация унаследованной от Советского Союза системы. Были выделены миллиарды рублей - но мало что улучшилось. Реформы оказались едва ли эффективными, коррупция процветала, бюрократия необъятна. Теперь не хватает не только десятков тысяч больничных коек. В больницах слишком мало медиков, ухаживающего персонала. С 2013 года сократили 6,2 тыс. врачей-инфекционистов, сотни тысяч работников среди среднего и младшего медперсонала", - указывает издание.

"Система "очень уязвима перед таким сильным ростом нагрузки", говорит Андрей Клепач, главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. "Резервов нет", - говорит Гальперин. Все работают на пределе нагрузки. Повсюду распространились фотографии машин скорой помощи, выстроившихся в очередь перед московской больницей. "Теперь руководство мобилизует всех, кого может - в том числе и студентов".

"Когда я начала работать, было очень мало персонала, по одной медсестре на 20 пациентов", - говорит Дарья Зудина, студентка четвертого курса РНИМУ им. Н.И.Пирогова. Первые две недели она работала ежедневно по 12 часов. "Я устала и поняла, что ситуация с коронавирусом будет продолжаться еще долго и мне нужно распределять свои силы. Я же еще учусь", - рассказывает девушка. Однако времени на перерыв порой просто не остается.

"Ты 12 часов проводишь на ногах, не можешь даже присесть, - подтверждает Мэри Чобанян, 23-летняя студентка Первого МГМУ им. И.М.Сеченова. - После второй смены я просто больше не могла, я расплакалась от усталости. Защитные очки на спинке носа врезались до костей". Каждый выздоровевший пациент, по ее словам, - это "победа всей команды". В среднем за смену выписывают троих, при более чем 60 пациентах в отделении.

"Защитной одежды достаточно, сообщили все добровольцы. Der Spiegel подробно побеседовал с шестью добровольцами из Санкт-Петербурга и Москвы, самой младшей из них 18 лет. Однако лишь минимальное число добровольцев были проверены на коронавирус после того, как начали свою работу в больницах: а именно анализ был взят у одного человека".

"При этом число зараженных медиков сильно растет. "Риск большой", - предостерегает Гальперин из "Лиги защиты врачей".

"Большинство студентов беспокоятся, что могут заразить других - прежде всего своих родителей, с которыми многие из них живут. (...) "Но очень много зависит от тебя самого", - говорит Мэри Чобанян. Ее постоянно спрашивают, зачем она этим занимается. "Я считаю, что помогать - это моя обязанность, - говорит она. - Если не я, то кто?".