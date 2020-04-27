Правительство ФРГ подтвердило попытки Китая оказать влияние на сотрудников министерств

"Китай хочет переписать свою историю коронавируса и с этой целью тайно контактировал с должностными лицами Германии", - сообщает немецкое издание Die Welt.

"В ответ на запрос из бундестага министерство внутренних дел ФРГ заявило, что ему известно о попытках китайских дипломатов связаться с должностными лицами Германии. Тем самым правительство подтвердило сообщение издания Welt am Sonntag, согласно которому Китай обращался к чиновникам, чтобы, судя по всему, распространить собственную пропаганду о начале пандемии коронавируса", - передает издание.

"Китайское посольство открыто опровергло это сообщение, заявив о "ложных", даже "безответственных" утверждениях. В своем ответе на запрос депутата бундестага Маргарете Баузе (партия "Зеленые") правительство ФРГ явно возражает заявлениям Китая".

"По словам правительства, целью попыток Китая установить контакт было получение "официальных положительных отзывов о борьбе КНР с коронавирусом". Для этого, среди прочего, устанавливался контакт с чиновниками и сотрудниками федеральных министерств, что привлекло внимание министерства иностранных дел", - говорится в статье.

"Правительство ФРГ заявило, что не последовало призывам китайской стороны представлять роль Китая в подчеркнуто положительном свете. "С точки зрения федерального правительства прозрачность играет ведущую роль в успешной борьбе с пандемией", что было ясно передано китайской стороне".

Впрочем, от принципиальной критики в адрес Китая правительство отказалось, отметив, что поддерживает с КНР обширное стратегическое партнерство и регулярно обменивается информацией с китайскими дипломатами.

"В бундестаге эта позиция вызвала недовольство (...). (...) Маргарете Баузе, спикер фракции "Зеленых" по правам человека, заявила в разговоре с Welt am Sonntag: "Ответ министерства внутренних дел в очередной раз показал нерешительность правительства ФРГ в отношениях с Китаем. Европейская служба внешних связей прямо причисляет Китай к странам, причастным к дезинформационным кампаниям о коронавирусе и теориям заговора". По мнению политика, правительство ФРГ даже не готово внятно возразить на попытки Пекина оказать влияние".

"Партия "Зеленых" требует созыва независимой международной комиссии с целью расследования возникновения вируса и мер Китая, направленных на сокрытие информации", - передает Die Welt.