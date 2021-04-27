Жизнь с курильщиком увеличивает риск рака рта на 51%, утверждают ученые

"Риск некурящего человека, живущего с курильщиком, заболеть раком ротовой полости на 51% выше, чем у человека, в жилище которого курение запрещено, утверждается в новом исследовании. Давно известно, что курение увеличивает риск рака ротовой полости, горла и губ, а также легких, поджелудочной железы, желудка и других органов. Но новые данные Королевского колледжа Лондона подтверждают опасения экспертов: пассивное курение также значительно увеличивает риск рака полости рта", - пишет Daily Mail.

"Полный спектр рисков для здоровья от пассивного вдыхания сигаретного, трубочного и сигарного дыма вызывает озабоченность у чиновников здравоохранения уже не первый год. Предыдущие исследования показали, что пассивное курение может вызывать рак легких, но нынешнее исследование является первым в своем роде, связывающим пассивное курение с раком ротовой полости. Каждый год этот диагноз ставится почти полумиллиону человек, включая 8 300 британцев", - говорится в статье.

"Табачный дым, полный канцерогенов, является причиной каждой пятой смерти от рака во всем мире. Считается, что каждый третий взрослый и 40% детей страдают от "недобровольного курения" в результате нахождения рядом с тем, кто курит. Данные о более чем 6900 человек со всего мира показали, что у людей, пассивно подвергающихся воздействию табачного дыма, риск рака полости рта на 51% выше", - сообщает издание.

"Анализ, опубликованный в журнале Tobacco Control, также показал, что постоянное воздействие табачного дыма еще больше увеличивает риск для человека. Человек, который живет под одной крышей с курильщиком на протяжении 10-15 лет, более чем в два раза чаще заболевает раком ротовой полости, чем, например, тот, кто полностью избегает дыма".

"По утверждению британских ученых, проведенный ими анализ пяти исследований "подтверждает причинную связь" между пассивным курением - подверженностью воздействию табачного дыма - и раком полости рта. "Выявление вредных последствий воздействия табачного дыма служит руководством для специалистов общественного здравоохранения, исследователей и лиц, определяющих политику, при разработке и реализации эффективных программ предотвращения пассивного воздействия табачного дыма", - добавляет соавтор исследования профессор Саман Варнакуласурия из Королевского колледжа Лондона.