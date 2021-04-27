Цена подавления

"Нет сомнений в том, что в краткосрочной перспективе российский режим сможет победить Навального. Но чем сильнее он противодействует его сторонникам, тем больше он вредит будущему России в долгосрочной перспективе", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Кремлю придется заплатить за преследование организаций Алексея Навального как "экстремистских", - полагает автор статьи Райнхард Фезер. - В узком смысле цена такова: для преследования общенационального движения, которое может легко мобилизовать десятки тысяч человек, силовым структурам и юстиции придется приложить много усилий. Даже если судебному преследованию нужно было бы подвергнуть лишь небольшое число соратников, спонсоров или сторонников Навального, которым сейчас теоретически грозят многолетние тюремные сроки, по России прокатилась бы волна арестов и судебных разбирательств. Разгрома организации недостаточно. Репрессивные аппараты будут вынуждены постоянно поддерживать давление, чтобы не дать противникам режима Владимира Путина, организованным Навальным, объединиться заново".

"Кто в краткосрочной перспективе одержит победу в этом противостоянии между властью и оппозицией, уже ясно. Хотя за последние годы Навальному удалось в неблагоприятных условиях выстроить сеть сторонников во всех крупных городах России, он и его люди далеки от поддержки большинства россиян. Поэтому непосредственные политические и реальные издержки ликвидации этого движения Кремль на данный момент легко может понести. Это мелочи по сравнению с тем, что он тратит на свои военные угрозы в адрес Украины или на операции в Сирии. Эти издержки также не сравнятся с личной материальной выгодой, которую правящие круги и их приспешники получают от своей власти", - указывает издание.

"Но в долгосрочной перспективе противодействие Навальному обойдется гораздо дороже - для тех, кто стоит у власти, и, прежде всего, для будущего России. (...)Чем более репрессивно государство действует в отношении оппозиции, тем больше сужается пространство для критики и самостоятельного поведения в рамках системы. И тем выше становится риск, на который идут даже в целом лояльные Путину россияне, указывающие на реальные проблемы и ошибки".

"Это приведет к тому, что со временем репрессивный аппарат станет не одной из, а главной опорой власти Кремля. О том, что это значит для развития России, можно судить, например, по тем судебным процессам, которые в последние годы велись в отношении ученых по порой совершенно абсурдным обвинениям в шпионаже. Известны случаи, когда российских ученых по инициативе спецслужб приговаривали к тюремному заключению за то, что они обменивались информацией с зарубежными партнерами в рамках официального научного сотрудничества. Россия уже сейчас переживает роковой отток ученых из страны", - говорится в статье.

"Если Кремль сейчас еще больше ограничит социальную, экономическую и научную свободу, то есть опасность того, что в ближайшие годы страна потеряет многих из тех, в ком она больше всего нуждается, из-за их эмиграции или ухода в частные ниши. Из-за изменения климата России предстоят еще большие изменения, чем многим другим странам. Если спрос на нефть и газ упадет, то экономику страны, которая в значительной степени зависит от этого сырья, придется практически строить заново".

"Сторонники Навального - одна из самых активных групп российского населения, они моложе и образованнее среднестатистических граждан. Даже если власти удастся устранить заключенного лидера оппозиции и его сторонников как политический фактор - что не гарантированно в долгосрочной перспективе, - ее действия оставят свой след в российском обществе: во имя сохранения своей власти Путин и его окружение подрывают жизнеспособность России в будущем", - заключает Frankfurter Allgemeine Zeitung.