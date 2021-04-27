Фейковый сотрудник Навального дурачит депутатов

"Человек, похожий на главного соратника Алексея Навального, разговаривал с нидерландскими депутатами. Но парламентариев ввели в заблуждение. Стоит ли за этим Кремль?", - задается вопросом немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"В прошлую среду члены комитета по иностранным делам парламента Нидерландов в ожидании сидели перед экраном. Леонид Волков попросил их о "конфиденциальном разговоре". Волков - правая рука оппозиционного политика Алексея Навального, он представляет его интересы, будучи в изгнании в Литве. Видеозвонок длился полчаса. Но что-то пошло не так. Звонивший спросил депутатов, как они хотят помочь Навальному. А потом предложил: они ведь могут сами объявить голодовку или пожертвовать биткоины!", - повествует издание.

"Изображение было очень убедительным, но речь не была похожа на речь сотрудников Навального", - прокомментировал разговор депутат Сьёрд Сьёрдсма. "Депутаты обратились к парламентской администрации. В какой-то момент зазвонил телефон Волкова. Посол Нидерландов хотел узнать, говорил ли он по телефону с комитетом по иностранным делам. Нет, не говорил".

"Вероятно, это был не двойник, а оптическая иллюзия - дипфейк. Так называются фотографии и видео, которые подделываются с помощью искусственного интеллекта, - поясняет издание. - (...) То есть депутаты наблюдали не настоящего звонящего, а его анимированную версию - с лицом Волкова. И они были не единственными, кто с этим столкнулся. В последние недели дипфейк Волкова довольно активен. Он обращался к депутатам в трех странах Прибалтики, на Украине и в Великобритании. Фейковый Волков также связывался и с Amnesty International. Что это, шутка - или дело обстоит серьезнее?".

Председатель комиссии по иностранным делам литовского парламента Жигимантас Павиленис разговаривал по телефону с фейковым Волковым 19 марта. (...) В электронном письме, которое "Волков" направил политику ранее, "он просил о встрече со всей комиссией по иностранным делам. "Такое предложение от человека, которого я мельком видел только один раз, показалось мне странным", - говорит Павиленис. Его также смутили некоторые формулировки в письме".

"Тем не менее Павиленис согласился на видеозвонок. "Перед встречей министров иностранных дел ЕС по вопросу России мне было интересно узнать точку зрения российских демократов", - говорит он. Однако изображение предполагаемого Волкова исчезло с экрана в самом начале разговора, якобы из-за технических проблем. "От моих вопросов о положении российских демократов он уклонялся. Его интересовали только мои контакты в американском Конгрессе, и он хотел, чтобы я предоставил ему эти контакты", - рассказал политик".

"Затем фейковый Волков отправил Павиленису электронное письмо с просьбой переслать его члену комитета Сената США по международным отношениям. Текст этого письма интересен тем, что российский оппозиционер якобы хотел поговорить с американцами о том, как можно ослабить влияние России на Белоруссию. Если бы этого удалось достичь, "мы могли бы добиться смены режима сначала в Беларуси, а затем в России", говорится в письме. Это соответствует утверждениям о предполагаемых планах Запада, которые распространяются и Минском, и Москвой", - отмечает издание.

Павиленис не стал перенаправлять письмо, а связался с настоящим Волковым, а также с председателями комитетов по иностранным делам парламентов Эстонии и Латвии, после чего три депутата из Литвы, Латвии и Эстонии предупредили по электронной почте тех председателей комитетов по внешней политике стран ЕС и НАТО, которых они знали лично. Информацию получил и Норберт Реттген, председатель комитета по внешней политике бундестага, но он уже до этого решил не отвечать на письмо фейкового Волкова - несколько месяцев назад ему звонила женщина, представившаяся лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, говорится в статье.

"Настоящий Волков убежден, что за звонками стоит "новый метод Кремля в дезинформационной войне", сказал он в интервью нидерландскому телеканалу NOS. "Привет, эра дипфейков", - написал он на своей странице в Facebook, обвинив в звонках русский дуэт пранкеров, "поддерживаемый Кремлем", Вована и Лексуса. Пранкеры уже дурачили с помощью телефонных розыгрышей многих политиков, которых объединяло одно: они считались оппонентами президента России Владимира Путина", - пишет издание.

"Пранкеры отрицали, что работают в интересах российской власти, хотя у них есть шоу на кремлевском канале НТВ. (...) До вечера понедельника они не взяли на себя ответственность за недавние звонки фейкового Волкова", - указывает FAZ.

Ранее в конце февраля они публиковали записи разговоров от лица Волкова с Джулией Верхаар, занимавшей тогда должность генерального секретаря Amnesty International, и двумя членами руководства правозащитной организации по Восточной Европе и Центральной Азии.

"Если за этим действительно стоят Вован и Лексус, то они, похоже, значительно улучшили свои технические возможности за короткое время: последние разговоры на их YouTube-канале кажутся более незамысловатыми; во всяком случае в разговоре с Джулией Верхаар голос в опубликованной версии пранка значительно отличается от голоса настоящего Волкова. Поэтому литовский депутат Жигимантас Павиленис склонен считать, что речь идет об операции российских спецслужб, - пишет FAZ в заключение. - В общении с фейковым Волковым он был удивлен тем, насколько хорошо тот проинформирован о его контактах в США: "Они слишком много знают и действуют слишком целенаправленно в политическом смысле".