27 апреля 2021 г. Дэвид Пегг | The Guardian Великобритания вводит санкции в отношении 14 россиян согласно новым антикоррупционным регуляциям "14 граждан России, обвиняемых в сговоре в рамках крупной коррупционной схемы на 230 млн долларов (166 млн фунтов стерлингов), вошли в число тех, в отношении кого было введено замораживание активов и запрет на поездки в рамках первых санкций, введенных Великобританией с момента ее выхода из ЕС", - пишет The Guardian "В заявлении в парламенте в понедельник министр иностранных дел объявил имена 22 человек, которые будут подвергнуты санкциям в соответствии с Положениями 2021 года о глобальных антикоррупционных санкциях 2021 года (Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021). Положения вступили в силу после выхода Великобритании из ЕС, когда она перестала участвовать в совместном европейском режиме санкций", - говорится в статье. Доминик Рааб сообщил парламенту, что обозначенные лица смогут обратиться к министру с просьбой пересмотреть их включение в список или обжаловать это решение, обратившись в суд общего права, сообщается в публикации. "В число лиц, названных в понедельник, входят 14 граждан России, обвиняемых в причастности к хищению российских государственных активов на сумму 230 млн долларов посредством очень сложного налогового мошенничества, раскрытого налоговым консультантом Сергеем Магнитским, который скончался в тюрьме в Москве после того, как ему отказали в медицинской помощи. (...) Новые имена, включенные в британский санкционный список, может разочаровать союзников заключенного в тюрьму российского оппозиционного лидера Алексея Навального. В феврале Фонд борьбы с коррупцией*, организация, основанная Навальным, обратилась к Раабу с просьбой наложить санкции на 35 олигархов, которые, по словам организации, играли "ключевую роль в пособничестве и содействии" российскому президенту Владимиру Путину. Среди лиц, обозначенных в понедельник, не было ни одного из этих 35 человек", - пишет The Guardian. (...) * - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента Источник: The Guardian