Урсула фон дер Ляйен до сих пор не переварила "софагейт"

"(...) Спустя почти три недели после инцидента в Анкаре Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель в понедельник, 26 апреля, пришли объясниться перед Европейским парламентом. Депутаты Европарламента с волнением ожидали встречу с ними, поскольку отношения между двумя лидерами ЕС ухудшились после их поездки в Турцию и трансляции видео, где Урсула фон дер Ляйен стоит перед председателем Европейского совета и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, уже удобно устроившимися в своих креслах, а потом во время переговоров садится на диван", - пишет Le Figaro.

"Во время дебатов, посвященных отношениям между ЕС и Турцией, и на последнем заседании Европейского совета председатель Еврокомиссии уделила первостепенное внимание этому делу, обиду от которого ей, видимо, до сих пор нелегко снести, - говорится в публикации. "Я председатель Европейской комиссии, и когда я отправлялась в Турцию, я ожидала, что со мной будут обращаться в таком качестве. Как с председателем Комиссии. Но это было не так. Я не нахожу оправдания такому обращению в европейских договорах. Поэтому я должна сделать вывод, что это произошло потому, что я женщина", - сразу сказала она. "Я чувствовала себя оскорбленной и одинокой как женщина и как европейка", - добавила она. Эти высказывания вызвали изумление некоторых депутатов Европарламента. "Она украла дебаты по Турции", - с сожалением отметили в президиуме одной парламентской группы.

"Желая выступить выразительницей интересов женщин и озвучить их трудности, Урсула фон дер Ляйен напомнила о многих проблемах равенства между мужчинами и женщинами, с которыми Европе еще предстоит столкнуться. Она подробно рассказала о Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин, из которой вышла Турция. "Уважение прав женщин должно стать предпосылкой для возобновления диалога с Турцией, но это далеко не единственная предпосылка", - заверила она, не опасаясь дальнейшего осложнения непростых переговоров, ведущихся между ЕС и Турцией", - комментирует автор статьи.

"(...) Шарль Мишель выразил свои "сожаления". "Мы уверены, Урсула фон дер Ляйен и я, что эта ситуация больше не повторится", - пообещал он, стремясь как можно быстрее перевернуть страницу этого дела, которое уже подпортило его имидж. Подвергнувшись нападкам со стороны нескольких депутатов Европарламента, председатель Европейского совета ради умиротворения постарался дать обещания женщинам. Так, он пообещал оказать давление на государства-члены, чтобы они приняли директиву о присутствии женщин в советах директоров и уменьшили неравенство в оплате труда между мужчинами и женщинами. Он даже упомянул о созыве саммита, посвященного гендерному равенству, с созданием в рамках Европейского совета органа, посвященного этим вопросам", - передает журналистка Анна Рован.

"(...) Одни депутаты Европарламента выразили свою непоколебимую поддержку Урсуле фон дер Лейен в связи с оскорблением, нанесенным в Анкаре, другие выразили сожаление по поводу масштабов этого дела, - пишет Le Figaro. "Настоящий скандал в Анкаре совсем не в том, чтобы узнать, кто сидит на диване, а кто в кресле. Там совершаются нарушения прав человека, посягательства на права женщин. Перед лицом такого скандала мне хотелось бы, чтобы Европа немного меньше задавалась вопросом, куда она садится, и немного больше задумывалась о том, как ей устоять на ногах", - сказала депутат Европарламента Натали Луазо.

"(...) В последние дни множились прямые и косвенные послания столиц, в частности Парижа и Берлина, направленные на то, чтобы убедить фон дер Ляйен и Мишеля положить конец их разногласиям. "Им сказали, что на данный момент продолжение этой битвы не является приоритетом", - резко указывает один европейский дипломат. Похоже, что пока такие запросы еще не полностью реализованы. "На саммите по климату с Байденом они потратили уйму времени, выясняя, кто и что скажет", - продолжает этот дипломат. "Софагейт" неизбежно оставит след в отношениях между двумя лидерами ЕС, которым, тем не менее, придется работать вместе еще несколько лет. До конца ноября 2024 года", - резюмирует Анна Рован.