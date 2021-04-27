Вальс дипломатов между Западом и Россией

"(...) Лаконичные и сухие коммюнике следуют одно за другим. Спешные высылки тоже. Всего за 4 года с момента решения Барака Обамы выслать в январе 2017 года 35 российских дипломатов, обвиненных во вмешательстве в президентские выборы в США, в результате которых к власти пришел Дональд Трамп, не менее 309 представителей России, по подсчетам Le Monde, вынуждены были покинуть территорию Европы и Северной Америки - или готовятся это сделать, если принять во внимание ультиматум Чешской Республики, согласно которому до конца мая ее должны будут покинуть еще 63 сотрудника российского посольства".

"Последней по дате стала высылка из Румынии. В понедельник, 26 апреля, Бухарест объявил об отъезде помощника военного атташе России Алексея Гришаева, "объявленного персоной нон грата в связи с тем, что его действия противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года". Такое решение было принято прежде всего в знак солидарности с Чешской Республикой в разгар дипломатического конфликта с Москвой, поскольку 17 апреля ее премьер-министр Андрей Бабиш заверил, что у него есть "неопровержимые доказательства" причастности России к взрыву склада боеприпасов, в результате которого в 2014 году погибли два человека. Затем Бабиш в отместку "пригласил" 18 российских дипломатов немедленно покинуть территорию Чехии", - говорится в статье.

"Присутствие на месте взрыва, по мнению Праги, "Руслана Боширова" и "Александра Петрова", двух российских агентов, известных под этими вымышленными именам из-за их причастности к попытке отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери (Великобритания) в 2018 году, вызвали бурную реакцию в Евросоюзе. Словакия и три балтийских государства, Эстония, Латвия и Литва, объявили о высылке семи российских дипломатов и призывают другие государства-члены сделать то же самое", - указывает автор статьи Изабель Мандро.

"2018 год действительно стал поворотным в отношениях между Россией и Западом. Дело Скрипаля впервые привело к скоординированной реакции 26 стран по высылке 144 российских дипломатов", - говорится далее.

"(...) Солсбери стал важной вехой, - считает Брюно Тертре, геополитолог, заместитель директора Фонда стратегических исследований в Париже. - С тех пор обхождение стало не таким, как, например, с Китаем, потому что китайские действия в области шпионажа значительны, но они не пытаются настолько прямо влиять на политику европейских стран".

"(...) Высылка является лишь реакцией на агрессивные и враждебные действия России, - сказал Le Monde заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. - В настоящее время важно совместно подготовить и принять такие решения, которые гарантируют нам длительную безопасность и предотвратят дальнейшие безнаказанные нападения со стороны российских служб".

"Российские посольства переняли привычки СССР, - отмечает Франсуа Эйсбур, старший советник по Европе Международного института стратегических исследований (IISS) в Лондоне. - Но новизна состоит в том, что теперь они участвуют в действиях, выходящих далеко за рамки классического шпионажа, в операциях в стиле спецназа, что в мирное время вполне "достаточно для задержания". Здесь уже имеет место из ряда вон выходящее явление". Включение в игру таких сайтов журналистских расследований, как Bellingcat, продолжает этот специалист, "стало еще одним поворотным моментом, поскольку они сняли с них покров невидимости российских агентов и сделали обязательным освещение событий в СМИ".

"В результате "правило ответа ударом на удар", предполагающее взаимность, не всегда применяется в ситуациях такого рода. Недавняя высылка двух российских представителей Италией после очевидного уголовного проступка, состоящего в покупке документов, касающихся НАТО, вызвала лишь умеренную реакцию в понедельник, 26 апреля, когда Москва выслала лишь одного итальянского дипломата", - говорится в статье.

"С учетом более или менее соразмерной ответной реакции Москвы, связанной с потерей постов ее дипломатами, в конечном итоге складывается бредовая цифра - более 600 дипломатов, высланных с обеих сторон между Западом и Россией", - отмечается в статье.

"Это намного больше, чем за последние 30 лет холодной войны. В 1971 году Великобритания выслала 105 советских дипломатов, что до недавнего времени казалось самой крупной операцией. Затем Франция в 1983 году при Франсуа Миттеране выслала 47 советских чиновников и резидентов в связи со знаменитым шпионским делом "досье Прощального", - напоминает автор.

"Три года спустя Соединенные Штаты, несмотря на гласность Михаила Горбачева, в свою очередь выслали 80 дипломатов, работавших в Вашингтоне и в ООН. Норвегия, наконец, замкнула это движение в октябре 1991 года, через два месяца после официального распада СССР, отправив домой 8 советских дипломатов. Таким образом, число высланных дипломатов за последние 30 лет холодной войны составляет 305 - если исключить советско-кубинский эпизод Гренады 1983 года. Это меньше, чем за последние 5 лет", - резюмирует Изабель Мандро.