Бывшие военные оживили призрак военного переворота во Франции

"Распад": таково ключевое слово в открытом письме, которое 20 генералов в отставке, бывших руководителей французской армии или жандармерии, опубликовали 21 апреля в крайне правой газете Valeurs Actuelles. По мнению лиц, подписавших это письмо, в числе которых нескольких генералов в отставке, известных своей близостью к партии "Национальное объединение", "сегодня ненависть во Франции превалирует над братством", "антирасизм проявляется с одной целью: создавать на нашей земле трудности, и даже ненависть между сообществами и нам грозит "гражданская и расовая война", если ничего не будет сделано для того, чтобы положить конец этим расколам", - пишет Le Temps.

"(...) Жесткие высказывания напрямую направлены на обитателя Елисейского дворца всего за год до первого раунда президентских выборов, которые состоятся в апреле-мае 2022 года", - говорится в статье.

"Призыв генералов в отставке стал особенно вирусным в эти выходные и понедельник, с учетом эмоций, вызванных исламистским терактом в Рамбуйе, в результате которого сотрудница комиссариата погибла от ножевых ранений, нанесенных 36-летним тунисцем, находившимся во Франции с 2009 года и долгое время остававшимся на нелегальном положении - однако с 2019 года он получал вид на жительство. Еще более символична дата первоначальной публикации открытого письма, 21 апреля, которая поначалу для многих осталась незамеченной - она пробуждает ужасный для Французской республики призрак путча генералов, расквартированных в Алжире, которые 21 апреля 1961 года, то есть 60 лет назад, пытались свергнуть республиканскую власть генерала де Голля, чтобы помешать предоставлению независимости Алжиру, - отмечает автор публикации. - Доказательством политического отклика на это письмо стало то, что вмешалась министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, осудившая "безответственную политизацию армии" и пообещавшая санкции, в то время как лидер крайне левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон провел пресс-конференцию, говоря о "сигнале тревоги для Республики".

"(...) Запоздалые эмоции по поводу этого письма вызваны не столько подписантами, чья карьера так и не привела их к вершине вооруженных сил, сколько предостережением, которое оно содержит, в тот период, когда опросы подтверждают вероятность того, что во втором туре следующих президентских выборов окажется пара Макрон-Ле Пен. По результатам опроса общественного мнения, опубликованного 10 апреля в Le Journal du dimanche, нынешний президент (еще не кандидат) наберет в первом туре от 23% до 28% голосов, в то время как его соперница из "Национального объединения" (уже заявленный кандидат) получит от 25% до 27%. Что позволило бы им выйти в финал, как в 2017 году. (...) В 2019 году опрос показал, что 50% французов приветствовали бы появление военного во главе страны", - пишет Le Temps.

"Эмоции, разгоревшиеся после нападения на полицию в Рамбуйе, двадцатого по счету с 2015 года, усилились еще и потому, что Марин Ле Пен готова пойти на все, лишь бы использовать разочарование французов по поводу сферы безопасности: "Господа генералы, присоединяйтесь ко мне в битве за Францию", - прокомментировала она в субботу намерение подписантов, на следующий день после теракта, чем вызвала гнев своих противников".

"(...) Если ничего не предпринимать, в обществе будет и дальше неумолимо распространяться попустительство, что в конечном итоге приведет к взрыву и вмешательству наших товарищей из действующей армии, которые возьмут на себя опасную миссию по защите наших цивилизационных ценностей и по охране наших соотечественников на территории страны. Откладывать больше нельзя, иначе завтра гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу, и количество смертей, за которые вы будете нести ответственность, будет исчисляться тысячами", - предостерегают военные.

"(...) Важно отметить, что никто из подписантов не является заметной фигурой как в армии, так и в политике. Французский генерал, чаще всего упоминавшийся по поводу своего противостояния с Эммануэлем Макроном, бывший глава Генерального штаба Франции генерал Пьер де Вилье, вынужденный уйти в отставку в июле 2017 года, как только к власти пришел новый президент, и автор книги "Равновесие - это мужество" (издательство Fayard), а также часто упоминавшийся как возможный кандидат в президенты, не подписал это письмо, - указывает автор публикации (...). "Контекст теракта десятикратно увеличил важность этого письма, подписанного старыми крайне правыми генералами, иначе оно осталось бы незамеченным. То, что делает Марин ле Пен, недопустимо. Она приглашает путчистов к себе присоединиться", - возмущается один депутат из президентского большинства.

"Парадоксально то, что прежде всего письму придали значение левые, которые рассматривают его как призыв к перевороту. Жан-Люк Меланшон осудил это "поразительное заявление военных, присвоивших себе право призывать своих коллег из действующей армии к выступлению против исламогошистов". Официальных комментариев из Елисейского дворца не поступало. Эммануэль Макрон в этот понедельник посетил школу в районе Парижа, чтобы поговорить о постепенном снятии карантина, которое начнется во Франции в середине мая. Еще один исторический отклик на резкое письмо генералов в отставке в эти дни дает подготовка к празднованию двухсотлетия смерти другого генерала, силой захватившего власть во Франции: императора Наполеона I, который умер на острове Святой Елены 5 мая 1821 года", - резюмирует Ришар Верли.