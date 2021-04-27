Море недоверия

"Россия и Запад соревнуются за стратегическое влияние на Черном море. На карту поставлены военные и экономические интересы, напряженность растет", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Черное море должно оставаться "морем мира, покоя и сотрудничества", сказал две недели назад глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он сказал так, потому что, вероятно, считает, что все это находится под угрозой", - отмечают журналисты Томас Авенариус и Франк Нингуйзен.

"Через Волго-Донской канал Россия вывела в Черное море 15 военных кораблей, а в ходе военных учений использовала в общей сложности более 20 боевых кораблей. От развертывания сил у своих границ Украина почувствовала угрозу, Запад был обеспокоен и проявил солидарность. (...) Нарастающая у моря напряженность несколько спала, когда в конце прошлой недели Россия объявила о завершении проверки боеготовности армии и вернула солдат в казармы. Но Украину и Запад беспокоит и кое-что другое: в выходные Россия закрыла несколько участков акватории у берегов Крыма, в том числе и побережье от Севастополя, где базируется Черноморский флот России, до живописного курортного города Гурзуф. Причем сразу на полгода. (...) Российское правительство утверждает, что закрытые зоны находятся в российских территориальных водах, но из-за аннексии Крыма это притязание не признается международным сообществом", - говорится в статье.

"Москва заверила, что Керченский пролив останется открытым. Однако, вопреки всем заверениям, Киев опасается новой эскалации в проливе, через который осуществляется обеспечение важных украинских прибрежных городов. Он хорошо помнит, как в конце 2018 года корабли российской береговой охраны не позволили украинским кораблям пройти в Азовское море, и были задержаны 24 украинских моряка".

"Таким образом, недоверие у берегов моря, которое уже давно вновь стало местом соперничества, огромно. Черное море - это море интересов, место, где пролегают торговые маршруты и газопроводы, и именно здесь обостряется борьба за влияние между Россией и Западом. В лучшем случае она проходит тихо и организованно, в худшем случае грозит сильная напряженность", - отмечает издание.

"Йоран Свистек, офицер военно-морского флота, в настоящее время являющийся приглашенным научным сотрудником в берлинском фонде "Наука и политика", говорит: "Для России Черное море - это задний двор, буферная зона. Ей не нравится, что к НАТО присоединились такие страны, как Болгария и Румыния, имеющие выход к морю. С другой стороны, после аннексии Крыма она значительно увеличила свое присутствие там и превратила эту территорию в крепость". Большую часть года в Черное море из Средиземного моря выходят и военные корабли США или других государств НАТО. "Но сейчас это присутствие не превосходит того, что было в последние годы", - говорит Свистек".

"В ближайшие месяцы в море, вероятно, станет еще теснее. Летом США и их партнеры по НАТО будут проводить в Черном море ежегодные учения Defender Europe, на этот раз в более широком масштабе, чем когда-либо. Россия, со своей стороны, готовится к крупным учениям "Запад".

"Особую роль в регионе играет и Турция, - пишет далее издание. - (...) Будучи владычицей проливов Дарданеллы и Босфор, Турция контролирует доступ к морю как для торговых, так и для военных кораблей. Это придает стране международный вес, но в то же время делает ее уязвимой: Босфор и Дарданеллы оказывали решающее и часто кровавое влияние на историю сначала Османской империи, а затем Турецкой Республики".

"Прежде всего царям и СССР были нужны эти узкие проливы и свободный проход через расположенное между ними Мраморное море, чтобы отправлять свой флот из Черного моря в Средиземное. Сегодня, во времена путинской России, ситуация не изменилась: Кремль таким же образом снабжает свои войска в Сирии. Корабли НАТО в свою очередь только через Дарданеллы и Босфор могут добраться до берегов, относящихся к московской сфере влияния", - говорится в статье.

"Проход через проливы регулируется Конвенцией Монтрё 1936 года. (...) Во время войны лишь Анкара решает, кому позволено проходить через проливы. Это придает Турции колоссальный вес: во время Второй мировой войны, когда Турция оставалась нейтральной, она не позволила гитлеровскому флоту пройти в направлении СССР. Эти положения 1936 года показывают, почему именно Москва должна придавать большое значение дальнейшему существованию Конвенции Монтрё; этот договор держит потенциальных противников подальше от россиян. Именно поэтому США и НАТО не обязательно были бы недовольны послаблениями".

"Мы считаем, что достижения, которые конвенция Монтрё принесла нашей стране, очень важны, и мы продолжим придерживаться этого соглашения, пока не появится подходящей замены", - заявил Эрдоган. "Но тогда, вероятно, и некоторые крупные державы захотят участвовать в принятии решений о том, кому, когда и как разрешено входить в Черное море - с россиянами и американцами во главе", - заключает Süddeutsche.