Что думает твоя собака, когда ты гладишь другую

"Владельцы собак уверены: их питомец начинает ревновать, когда они уделяют внимание другой собаке. Однако возмущение четвероногого друга выходит за рамки такой ситуации", - пишет немецкое издание Die Welt.

"В отношениях между людьми любовь порой сопровождается ревностью. Это сильное чувство возникает, когда отношениям якобы что-то угрожает извне. Несмотря на то, что человеческая ревность хорошо изучена, исследований о том, страдают ли от нее и собаки, почти нет".

Этот пробел решили восполнить психологи Оклендского университета в Австралии и с удивлением обнаружили, что "даже представляя, что хозяин может гладить сородича, собаки демонстрировали ревнивое поведение", говорится в публикации.

"Мы захотели более тщательно изучить это поведение, чтобы понять, могут ли собаки, как и люди, мысленно представлять себе ситуацию, вызывающую ревность", - отметила Амалия Бастос, главный автор исследования.

"В своем исследовании, опубликованном в журнале Psychological Science, ученые наблюдали за поведением 18 собак в следующих ситуациях: их владельцы гладили либо игрушечную собаку, которая выглядела, как настоящая, либо пушистую подушку цилиндрической формы. Во время одной части эксперимента собака могла видеть происходящее. Во время другой хозяева сидели за стеной и только притворялись, что уделяют внимание другому животному".

"Исследование показало: собаки демонстрировали ревнивое поведение - лаяли, скулили или тянули поводок - не только когда могли непосредственно наблюдать за тем, как их хозяин или хозяйка гладит муляж собаки, но и когда их владельцы находились за стеной, делая вид, что ласкают другую собаку".

"При этом собаки не проявляли интереса, когда их хозяева гладили подушку. Так, исследователи определили с помощью измерительного прибора, что в таких случаях питомцы с гораздо меньшей силой тянули поводок".

"Одно лишь присутствие мнимого конкурента в помещении не влияло на ревность участвовавших в исследовании собак ни на одном из этапов проведения эксперимента", - передает Die Welt.