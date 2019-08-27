Крестный путь российской гражданской авиации

"(...) Владимир Путин выглядел неприветливым. Торжественное открытие в этот вторник в Подмосковье Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 не вызвало у него энтузиазма. "Президент пригрозил, что он не придет. Похоже, он был сердит: там только старьё...", - признается один источник, близкий к руководству ОАК. Российская аэронавтика, которую вновь взял в свои руки военно-промышленный комплекс, изо всех сил пытается воплотить в реальность выпущенную Москвой дорожную карту в области гражданской авиации", - пишет корреспондент французской газеты Les Echos в Москве Бенжамен Кенель.

"Ожидается, что интеграция ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации) в мощный конгломерат "Ростех" будет завершена в следующем году (...)", - говорится в статье.

"Для этого в мае Кремль назначил председателем совета директоров ОАК тяжеловеса путинской системы Анатолия Сердюкова. Бывшего министра обороны, которого отправили в отставку в 2012 году после расследований о мошенничестве и обвиняли в "халатности", в 2014 году незаметно амнистировали, а затем направили на работу в военно-промышленный гигант "Ростех". Находясь под западными санкциями после украинского кризиса, этот гигант переориентировался на гражданскую авиацию (...)", - говорится в статье.

"Это назначение, - отмечает журналист, - произошло сразу после авиационной катастрофы SukhoiSuperjet 100 компании "Аэрофлот", нанесшей удар по репутации самолета, который должен символизировать возрождение России в воздушном пространстве (...)".

"Так, в числе приоритетов Анатолия Сердюкова оказалась щекотливая задача по спасению SuperJet, первого постсоветского гражданского самолета, который с момента запуска в 2011 году подвергся критике за ненадежность и громоздкость в обслуживании. Для ОАК эта программа является коммерческим провалом, несмотря на большие государственные инвестиции, вклад западных компаний (Boeing в плане схемы, Safran в плане двигателя) и получение европейской сертификации (...), - пишет LesEchos. - В общем, ОАК не может позволить себе провал с другим своим проектом в сфере гражданской авиации - речь идет о среднемагистральном пассажирском лайнере MC-21".

"Государству будет нелегко оказывать финансовую поддержку двум программам", - предупреждает один европейский игрок, участвующий в этом трудном российском возрождении. "Спасение SuperJet должно постепенно уступить дорогу запуску MC-21 при условии, что он будет технически готов", - дополняет он.

"Перед ОАК стоит еще одна проблема: заставить взлететь дальнемагистральный самолет, разработка которого ведется совместно с китайской авиастроительной компанией COMAC. Две корпорации создали совместное предприятие и стараются распределить между собой работу и контроль над проектом, который, по мнению Кремля, должен составить конкуренцию таким воздушным судам, как Boeing 787 и Airbus А350", - резюмирует Кенель.