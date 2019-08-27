Тот, кто больше использует эмодзи, чаще занимается сексом

"Одни их любят, другие ненавидят - но современную коммуникацию в любом случае больше нельзя представить без эмодзи. Исследователи выяснили, что они могут помочь и во флирте", - сообщает немецкий журнал Stern.

Исследователи из Колледжа Лейк-Форест в штате Иллинойс и Института им. Кинси по изучению секса, гендера и репродукции при Университете Индианы провели опрос среди 5,3 тыс. американцев, чтобы выяснить, "взаимосвязано ли проявление симпатии с помощью эмодзи с большей возможностью романтических встреч и секса". "Исследование показало, что эмодзи могут выражать важное чувство симпатии по отношению к потенциальному партнеру и приводить к интимной связи", - отмечает газета.

"30% респондентов, не имеющих пары, указали, что регулярно используют эмодзи в общении с человеком, с которым они идут на свидание. По их словам, это более простой способ точно выразить свои чувства, чем текстовые сообщения. Те, кто перед первым свиданием использовал в общении больше эмодзи, с большей вероятностью вступали затем в интимную связь с этим человеком и с большей вероятностью строили с ним отношения", - говорится в статье.

"Глаза с сердечками, цветы, смайлики с поцелуями и другие эмодзи более удачно могут дать понять партнеру, что вы заинтересованы в романтической связи, что в свою очередь повышает шансы на секс. Или, выражаясь научным языком, "представляется, что эмодзи играют важную роль в социальном поведении в цифровом пространстве и стратегически могут использоваться как сигнал симпатии - в частности, в "брачных играх" людей", - резюмирует Stern.