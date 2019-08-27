Тихий захват

"Россия постепенно распространяет свою границу на территорию Грузии. Наблюдательная миссия ЕС присутствует в регионе, однако не может действовать", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung .

На линии разграничения между Грузией и Южной Осетией речь идет о притязаниях на власть и территорию между враждующими соседями, отмечает автор статьи Барбара Эртель. "Этот феномен называется "бордеризация" - понятие, перефразирующее факт того, что граница все больше смещается на территорию Грузии", - указывает журналистка.

"Недавний пример - деревня Гугутианткари, которая в августе фактически в одночасье была разделена на две части колючей проволокой. Грузины в очередной раз потеряли все свое имущество. Они стоят не только перед развалинами своих домов, но и перед лицом и без того трудного существования - не говоря уже о большом человеческом страдании, сопутствующем этим событиям. И все это происходит не со вчерашнего дня", - говорится в статье.

В августе 2008 года между Россией и Грузией разгорелась пятидневная война за Южную Осетию. Кампания была окончена благодаря плану мирного урегулирования конфликта из шести пунктов, принятому при посредничестве ЕС. Он среди прочего предусматривает, что российские вооруженные силы выводятся на линию, предшествующую началу боевых действий.

"Однако так же, как в случае с Приднестровьем, а позднее с Крымом и Донбассом, Россия, признающая независимость Южной Осетии и разместившая там войска, не придает ни малейшего значения международному праву и договоренностям. С 2009 года российские солдаты при поддержке южноосетинских пособников в привычно бесчеловечной манере ставят остальных перед фактами и передвигают границу, - указывает издание. - Грузин, пересекающих нечетко пролегающую демаркационную линию, которая постепенно превращается в укрепленную границу, арестовывают - независимо от того, пересекли ли они ее лишь для того, чтобы поймать сбежавшую корову или посетить могилы родственников. Того, кому повезло или у кого есть богатые родственники, могут отпустить".

"Что делает Запад перед лицом произвола и нарушений прав человека? (...) Он наблюдает - в прямом смысле слова. На протяжении десяти лет миротворческая миссия Европейского Союза в бинокль наблюдает за происходящим на линии разграничения. Однако не имея возможности доступа к Южной Осетии и мандата и выполняя лишь поручение фиксировать возможные инциденты, она не может надеяться на успех", - говорится в статье.

"Это бессилие использует в своих интересах Москва, чтобы продвигать в бывших советских республиках свою политику, принципы которой настолько же абсолютны, насколько просты и прозрачны: максимально поддерживать конфликты, как в Южной Осетии, и создавать внутренне- и внешнеполитическую нестабильность. Желанный побочный эффект такой политики - подрыв, если вовсе не уничтожение стремлений вступить в ЕС и НАТО. Так Кремль пытается укрепить свое влияние в регионе", - полагает Эртель.

При этом у Грузии связаны руки, отмечает журналистка. "Бордеризация", несомненно, является посягательством на суверенитет и территориальную целостность страны, однако эскалация - не в интересах Тбилиси. Предложения по образованию и бесплатному медицинскому обслуживанию южноосетинского населения - маленький, но важный шаг правительства в правильном направлении. "Однако этого недостаточно - так же, как и наблюдательной миссии западного международного сообщества. Наименьшее, что необходимо сделать, это сохранять гласность о политике России в отношении Грузии и называть ее тем, чем она является: актом открытой агрессии с нарушением международных норм", - заключает Die Tageszeitung.