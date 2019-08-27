"Сегодня насилуют даже младенцев"

"Лауреат Нобелевской премии мира Денис Муквеге оперирует изнасилованных женщин и обвиняет международное сообщество в том, что оно закрывает глаза на проблему мирового масштаба. По его словам, с годами преступники становятся все более жестокими, а жертвы - все моложе", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Изнасилования как оружие массового уничтожения? Да, говорит конголезский гинеколог. Они уничтожают жертв физически, морально и надолго разрушают социальные структуры", - передает Die Welt. Муквеге считается лучшим в мире специалистом по травмам и увечьям гениталий, отмечает журналистка Мартина Майстер. В прошлом году вместе с иракской правозащитницей езидского происхождения Надей Мурад он был удостоен Нобелевской премии мира.

"В 1999 году в Букаву на юго-востоке Демократической республики Конго Муквеге открыл собственную клинику, госпиталь Панзи. С тех пор им и его командой были прооперированы там более 50 тыс. женщин", - говорится в статье.

"Когда я начинал работать, жертвам было от 15 до 80 лет, сегодня насилуют младенцев и наносят увечья их половым органам. Самому маленькому ребенку, которого я оперировал, было шесть месяцев. Насилие зловеще и не знает границ", - говорит хирург.

"Работая хирургом уже два десятилетия, Муквеге знает, что изнасилования совершаются "намеренно, систематически, коллективно и публично". Невозможно, отмечает он, изнасиловать 300 женщин одной деревни "без предварительного плана".

"На протяжении двух десятилетий вооруженные группы повстанцев создают хаос в Конго. Сексуальное насилие - часть их стратегии, направленной на истребление деревень и принуждение людей к бегству. (...) Регион на юго-востоке страны богат полезными ископаемыми. Особым спросом пользуется колтан, необходимый для производства мобильных телефонов и ноутбуков. В этой гнусной борьбе за раздел ресурсов тело женщин стало военной целью", - констатирует издание.

"По сей день отсутствует политическая воля международного сообщества, необходимая для того, чтобы остановить насилие. Закрывать глаза на эту драму значит брать вину на себя", - говорит Муквеге. По оценке благотворительных организаций, в стране насчитывается около 200 тыс. изнасилованных женщин.

"Муквеге использует свою известность, чтобы выступать перед ООН, представителями правительств на конгрессах, чтобы разговаривать даже с Папой Римским и привлекать внимание общественности к драме, которая касается не только Конго, но и всех вооруженных конфликтов: продолжительного уничтожения этнических групп путем сексуального насилия".

"Публичное изнасилование женщин влечет за собой драматичные последствия. От них отказываются мужья. Зачастую они уходят в большие города, где не могут выжить в одиночку. Таким образом надолго разрушаются социальные структуры, падает рождаемость. (...) Еще одной проблемой являются дети, зачатые при изнасиловании. Муквеге называет их "настоящими бомбами замедленного действия", ведь это дети без рода - "змеиными детьми" называют их в Конго".

"Когда Муквеге спрашивают о том, как насилуют младенцев, его голос становится еще тише, - передает издание. - По его словам, в тело детей вводят палки, оружие, иногда ножи или раскаленные предметы. Он разделяет увечья по категориям: от поверхностных ран и повреждений сфинктера до разрыва дугласова пространства, разделяющего половые органы и кишечник".

"Я часто спрашивал себя, как человеческое существо способно на такое насилие", - говорит Муквеге. По его словам, даже повидавшим многое медикам после осмотра повреждений требовалась психологическая помощь".

"На сегодняшний день Муквеге удалось достичь того, чтобы Международный суд по правам человека признавал изнасилования военным преступлением. Но пока ему не удалось добиться того, чтобы преступники, продолжающие насиловать женщин, подвергались преследованию и привлекались к ответу", - пишет Die Welt.