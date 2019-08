27 августа 2019 г. Рене Мерл | The Washington Post "Мы должны это сделать": Deutsche Bank предположительно брал на работу детей российских и китайских чиновников, чтобы обеспечить бизнес для банка "Deutsche Bank никак не мог добиться сотрудничества со стороны российского правительственного учреждения, и тогда к нему обратились с предложением: нанять на работу дочь высокопоставленного чиновника этой организации", - пишет The Washington Post. "Мы должны это сделать!" - заявил высокопоставленный представитель Deutsche Bank, согласно утверждению Комиссии по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission - SEC). - Мы должны отправить ее на работу в Лондон, поскольку если она будет работать в Москве, это будет политически некорректно". "Женщину приняли на работу с обещанием постоянной должности в Лондоне, согласно утверждениям, подробно изложенным в соглашении об урегулировании SEC. Через десять дней после этого отец новой сотрудницы направил Deutsche Bank запрос на предложение о сделке с облигациями на сумму более 2 млрд долларов - сделке, которую банк в итоге получил", - говорится в статье. "В постановлении SEC перечисляются многочисленные предполагаемые нарушения банком Закона о коррупции за рубежом от 1977 года - утверждается, что банк предоставлял рабочие места родственникам иностранных государственных чиновников в попытке оказать влияние на чиновников, чтобы обеспечить бизнес для банка. В конце прошлой недели Deutsche Bank согласился урегулировать обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам, заплатив 16 млн долларов, хотя и не признал правонарушений", - говорится в статье. "В другом случае один из руководителей российского государственного предприятия попросил банк нанять его сына, который также хотел работать в лондонском подразделении Deutsche, утверждает SEC. Базирующийся в Лондоне сотрудник отдела кадров Deutsche пометил этот шаг как "классический случай непотизма, с которым мы сталкиваемся каждый год", но его протест был отклонен, - передает The Washington Post. - Спустя всего два месяца руководитель отдела кадров потребовал увольнения сына, несмотря на положение его отца. Тот не являлся на работу, провалил экзамен и был "обузой для программы, если не для фирмы", заявил сотрудник Deutsche. Сына перевели обратно в Москву, где он продолжал работать еще два месяца, согласно документу SEC". "(...) В дополнение к случаям, связанным с российскими структурами, Комиссия по ценным бумагам и биржам также изложила несколько случаев, касающихся Китая. В одном случае сотрудник Deutsche отредактировал резюме сына руководителя компании, с которым он надеялся сотрудничать. Оригинальное резюме было полно опечаток и грамматических ошибок, согласно соглашению об урегулировании SEC. В другом случае на работу был нанят сын председателя китайского государственного предприятия - ему дважды было отказано в приеме на работу, пока не вмешался высокопоставленный представитель немецкой компании", - говорится в статье. "(...) Расследования, которые проводят два комитета Палаты представителей Конгресса США по обвинениям, связанным с отмыванием российских денег и финансами президента США, могут усилить акцент на работе Deutsche с иностранными правительствами. Deutsche Bank заявил, что сотрудничает со всеми расследованиями, в том числе с участием двух комитетов Палаты представителей. (...)", - отмечает The Washington Post. Источник: The Washington Post