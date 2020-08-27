Кипр продает паспорта ЕС преступникам и политикам

"Утечка данных показала, что страна, входящая в состав ЕС, только в период с 2017 по 2019 год "продала" людям, не являющимся гражданами ЕС, около 2,5 тыс. паспортов в обмен на "инвестиции" в размере 2 млн евро - в том числе многим подозрительным лицам и даже осужденным преступникам", - передает немецкий таблоид Bild.

"Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera, в распоряжении которого оказались документы".

"Около 30 из 2,5 тыс. покупателей паспортов являются предполагаемыми преступниками или преступниками, в отношении которых на момент покупки паспорта ЕС велось судебное разбирательство или которые уже были осуждены. Благодаря паспорту ЕС они могут свободно передвигаться по Евросоюзу", - указывает издание.

"Среди них - вьетнамец Фам Нят Ву, которого ранее признали виновным в даче взяток и который смог запросить и купить кипрский паспорт, будучи в тюрьме", - отмечает Bild, подчеркивая, что, согласно законам Кипра, преступники не могут претендовать на получение паспорта.

"Россиянин Николай Горновский был членом правления российского газового концерна "Газпром" и присвоил на этой позиции миллионы. Он бежал из России и залег на дно. Хотя он был объявлен в розыск "Интерполом" и в отношении него был выдан ордер на арест, он претендовал на получение кипрского паспорта, располагая необходимой "мелкой" суммой в размере 2 млн евро, и получил его", - говорится в статье.

"Еще один россиянин, Юрий Ободовский, разыскивается в России по делу о взятке в железнодорожной сделке. Через полгода после своего побега он также получил новый дорогой паспорт Кипра".

"(...) Около 40% так называемых "золотых паспортов" - в большинстве случаев выданных в обмен на покупку роскошных особняков - были приобретены россиянами", - отмечает издание.

"Трое из них получили свои паспорта стоимостью по 2 млн евро в один и тот же день, 22 мая 2018 года. Невероятно, но они являются руководителями в российском государственном банке "ВТБ", который с 2014 года находится под санкциями ЕС в связи со своей ролью в аннексии Россией украинского Крыма".

После публикации информации правительство Кипра пообещало принять меры, однако учитывая то, что продажей паспортов Кипр нарушил собственные законы и законы ЕС, остается под вопросом, насколько всерьез можно воспринимать такие заявления, пишет Bild.