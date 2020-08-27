Польша не согласовывает кандидатуру немецкого посла - якобы из-за нацистского прошлого его отца

"Немецкий дипломат Арндт Фрейтаг фон Лорингофен уже несколько месяцев ждет агремана от польского правительства. О причинах высказываются различные предположения", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"В профессионализме Арндта Фрейтага фон Лорингофена не сомневаются даже в Польше: он был заместителем руководителя немецкой службы внешней разведки BND, затем послом Германии в Праге и, наконец, до декабря 2019 года являлся помощником генерального секретаря НАТО по вопросам разведки и безопасности. Тем не менее правительство в Варшаве с мая не согласовывает его кандидатуру на пост посла Германии в Варшаве, где он должен был приступить к выполнению своих обязанностей 1 июля", - отмечает издание.

"С польской стороны отсутствует официальное заявление по этому вопросу, молчит и министерство иностранных дел ФРГ".

"Почему кандидатура 63-летнего уроженца Мюнхена не вызывает одобрения в Польше у правящей национал-популистической партии "Право и справедливость" (PiS) и ее влиятельного главы Ярослава Качиньского, связано, по данным варшавской газеты Rzeczpospolita, с семьей дипломата благородного происхождения: его отец Бернд Фрейтаг фон Лорингофен, будучи адъютантом "фюрера", выступал с докладами на совещаниях Гитлера в его бункере. У польских правых это вызывает аллергическую реакцию", - говорится в статье.

"Впрочем, родственник отца, полковник Вессель Фрейтаг фон Лорингофен, раздобыл взрывчатку для покушения на Гитлера в 1944 году в "Волчьем логове" и застрелился после неудачи".

Поэтому либеральная оппозиция в Сейме предполагает, что причина нежелания согласовывать кандидатуру посла кроется в другом. "В последнее время политики PiS неоднократно жестко атаковали польские СМИ, принадлежащие немецким издательствам, во многих случаях издательству Axel Springer, а также мнимое вмешательство Германии в президентские выборы несколько недель назад", - передает Handelsblatt.