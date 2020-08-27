Хлорохин неэффективен и даже опасен, предполагает обширный метаанализ

"Препарат, превозносимый Дидье Раулем, никак не влияет на смертность госпитализированных пациентов с Covid-19, согласно данным метаанализа, который приветствуется за присущую ему точность. Хуже того, в некоторых случаях он может даже оказаться вредным из-за его пагубных побочных эффектов", - пишет Le Temps.

"Эффективен или неэффективен? Исследования, изучающие значение гидроксихлорохина (HCQ) в лечении Covid-19, иногда приводят к противоречивым выводам. Чтобы прояснить ситуацию, франко-швейцарская группа ученых провела метаанализ литературы, чтобы определить, есть ли какая-то польза от этого спорного препарата", - говорится в статье.

"Их выводы, опубликованные 27 августа в журнале Clinical Microbiology and Infection, окончательны и бесповоротны: HCQ не только не снижает смертность госпитализированных пациентов с Covid-19, но и его частая комбинация с антибиотиком азитромицином (AZI) связана с более высоким риском смерти по сравнению с одной лишь стандартной лечебной помощью", - указывает журналист.

"Для этого анализа авторы во главе с Тибо Фиоле из Центра исследований в области эпидемиологии и здоровья населения в Париже рассмотрели 29 исследований, изучающих этот вопрос и собравших данные о более 30 тыс. пациентов, госпитализированных из-за Covid-19: три рандомизированных и контролируемых клинических испытания, одно нерандомизированное исследование и 25 обсервационных исследований", - пишет Le Temps.

"Как поясняет Тибо Фиоле, ученые провели статистический анализ для определения относительного риска, "показателя, часто используемого в эпидемиологии для количественной оценки риска возникновения события, в данном случае, риска смерти", в зависимости от того, получают ли пациенты HCQ вместе с AZI или без него, по сравнению со стандартной лечебной помощью", - передает газета.

"(...) После обобщения и взвешивания всех результатов метаанализ в конечном итоге указывает на отсутствие значительного влияния гидроксихлорохина на смертность", - говорится в публикации.

"В отношении комбинации HCQ/AZI, авторы отмечают, что она связана с повышенным риском смерти на 27% по сравнению с исходным риском смертности, связанной с Covid-19, "возможно, из-за побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы", - предполагает Тибо Фиоле. Уже в течение нескольких лет известно, что AZI может вызывать аритмию", - говорится в статье

"Гидроксихлорохин сам по себе бесполезен, а в сочетании с азитромицином он ведет к повышенной смертности", - резюмирует другой из авторов, Матье Мюло, специалист по статистике из Университета Невшателя.

"(...) Перспективы для HCQ определенно омрачаются. Следующее ожидаемое событие: результаты крупных международных клинических исследований Discovery и Solidarity, инициированных ВОЗ, которые уже отказались от испытаний такого лечения", - резюмирует Фабьен Губе.