27 августа 2020 г. Мелисса Эдди и Стивен Энлэнджер | The New York Times Немецкий город опасается разорения из-за попыток США остановить строительство российского трубопровода "Небольшой восточногерманский городок Засниц, расположенный на берегу Балтийского моря, в течение многих лет работал над возрождением своего огромного порта, и, в том числе, взял на себя роль поддержки прокладываемого по морскому дну российского трубопровода для доставки природного газа в Германию. Но порт, один из последних крупных инфраструктурных проектов, осуществленных бывшей Восточной Германией, теперь оказался вовлеченным в геополитическое соперничество между Соединенными Штатами и Россией, столкновение, которое, по словам местных властей и жителей, угрожает городу и региону экономическим разорением", - передает The New York Times. "Речь идет о так называемых вторичных санкциях, предлагаемых влиятельными сенаторами США в отношении компаний, ведущих бизнес с Россией и контролируемым Кремлем газовым гигантом "Газпром", чтобы достроить трубопровод "Северный поток-2", который завершен на 94%, - напоминает газета. - Порт попадет под санкции из-за роли, которую он играет в поставках для российского трубоукладочного судна, участвующего в проекте. Предлагаемые новые санкции конкретно нацелены на подобную поддерживающую работу". "Наказание, если санкции будут наложены, означало бы отсечение от Соединенных Штатов "в коммерческом и финансовом отношении" и фактическое исключение из мировой финансовой системы. По сути, этот порт превратился бы в международного изгоя, и на нет сойдет весь его бизнес, а не только его работа по снабжению российского корабля", - подчеркивается в публикации. "Немецких чиновников и жителей Засница санкции против порта и компании, владеющей им, Fährhafen Sassnitz, озадачивают и приводят в ярость. Они угрожают сопряженным ущербом Засницу, который пытается создать достаточно рабочих мест, чтобы молодые люди не уезжали. "Они стреляют из пушек по воробьям, - заметил Эдгар Тараба, выгружая утренний улов камбалы и палтуса со своей лодки. - Здесь нечего брать". (...) "Администрация Трампа, поддерживаемая Польшей и странами Балтии, долгое время выступала против строительства трубопровода, рассматривая его как инструмент влияния России на Германию, Украину и Центральную Европу. Одно из американских опасений заключается в том, что Россия, которая уже давно использует поставки газа в качестве политического инструмента, может по своему желанию прекратить поставки энергии", - сообщается в статье. "Но защитники проекта говорят, что Россия больше зависит от доходов от газа, чем Германия от ее поставок, и что Вашингтон пытается продать Европе свой более дорогой сжиженный природный газ. Чиновники в Берлине и Брюсселе возмущены тем, что администрация Трампа применяет тот же тип санкций, что и против компаний, ведущих бизнес с Северной Кореей или Ираном, против своего союзника и европейского проекта, в котором американские компании не играют никакой роли", - пишет The New York Times. "Даже те немецкие чиновники, которые критически относятся к "Северному потоку-2", подчеркивают, что Америка ведет себя как контрпродуктивный хулиган, грозя такими вторичными санкциями в отношении государственной компании своего близкого союзника, и что Европейский Союз с помощью существующих правил и диверсификации сможет справиться с тем, если Россия неожиданно перекроет поставки". (...) Американские сенаторы-республиканцы (...) 5 августа направили владельцам порта письмо с предупреждением о "жестких юридических и экономических санкциях", если объект продолжит предоставлять "значимые товары, услуги и поддержку" для трубопровода. Ранее санкции заставили швейцарско-голландскую компанию прекратить прокладку последних 50 миль труб от Дании, говорится в публикации. "Высокопоставленный помощник-республиканец в Конгрессе сообщил, что новые санкции имеют узкую направленность на то, чтобы попытаться остановить завершение строительства трубопровода. Они прикреплены к Закону о национальной обороне и пользуются поддержкой обеих партий. Это означает, что они почти наверняка станут законом тогда, когда Конгресс решит проголосовать по нему, сообщил помощник, попросив сохранить его анонимность (...), - отмечается в статье. - Помощник указал, что целью санкций является Россия, а не Германия, но что союзникам иногда приходится делать выбор, чтобы получить доступ к американскому рынку, отметив, что месяцы дипломатии с Германией и Европейским союзом не привели к появлению решения". "Администрация США не уважает право и суверенитет Европы самостоятельно решать, где и как мы будем получать энергию", - заявил Хайко Маас, министр иностранных дел Германии. Министерство энергетики Германии сообщило в электронном письме, что считает вторичные санкции нарушением международного права. "Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жосеп Боррелль Фонтельес заявил, что он "глубоко обеспокоен растущим применением санкций или угрозой санкций со стороны США против европейских компаний и интересов". "Немецкий законодатель Норберт Рёттген выступал против строительства трубопровода по тем же причинам, что и Вашингтон. Но он также выступает против санкций в отношении союзников, не говоря уже о крошечном порту. "Санкции предназначены для врагов, а не для союзников, партнеров и друзей", - заявил он. "Кристиан Одендал, главный экономист Центра европейских реформ в Берлине, считает, что Соединенные Штаты, учитывая силу доллара, "всегда обладали этой силой, но никогда не использовали ее так открыто, грубо и неуклюже", особенно в отношении союзников и европейцев. "С помощью грубой силы вы можете оказать некоторое влияние, но вы нанесете долгосрочный ущерб интересам США в Европе", - подчеркнул он. (...) Письмо сенаторов (...) подорвало хорошее отношение к Соединенным Штатам в Заснице, заявил Стефан Грунау, который заседает и в городском совете, и в правлении портовой компании. "Оно подтвердило все стереотипы о капиталистических американцах, которые они усвоили при коммунизме", - добавил он. "Кристиан Пегель, министр энергетики земли Мекленбург-Передняя Померания, полагает, что угроза сенаторов - это " нечто с Дикого Запада". Письмо "очень резкое по тону и манере, и из него неясно, где я сталкиваюсь с риском сегодня, а где риски могут возникнуть в будущем". "Кирстен Вестфаль, аналитик Немецкого института международных дел и вопросов безопасности, указала, что в сочетании с другими мерами, воспринимаемыми как антинемецкие, такими как недавнее решение президента Трампа о выводе войск из регионов, которые в значительной степени зависят от военных объектов США, реакция на эти санкции в Германии вызвала шок и возмущение. "Это еще один шаг к усилению эскалации, потому что это оказывает огромное давление на немецкую инфраструктуру и администрацию", - сказала она. Есть ощущение, что, как и в случае с Ираном, Вашингтон заменяет внешнюю политику санкциями и "превращает взаимозависимость в оружие", заявила она. "По словам Вестфаль, с учетом правил Европейского союза, регулирующих импорт, поставки и трубопроводы природного газа, а также с учетом транзитного соглашения с Украиной, способность России влиять на европейскую политику путем прекращения поставок газа значительно снижается" "Дэниел Фрид, бывший посол США в Польше, который работал над политикой санкций с 2013 по 2017 год, сказал, что, хотя он выступает против "Северного потока-2", теперь, когда проект почти завершен, было бы лучше принять условные санкции, которые сильно ударили бы по России, если бы она нарушила поток газа в Европу. "Есть лучший способ, чем сражаться с немцами по этому вопросу", - подчеркнул он. Фрид, который сейчас работает в Атлантическом совете в Вашингтоне, отметил: "У нас есть проблема с Путиным, у нас нет проблемы с Германией". Было бы неверно, по его словам, путать "путинскую агрессию и ошибку Германии". Источник: The New York Times