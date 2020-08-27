Галина Акерман: по мнению Путина, отравление - это искусство управлять

"В своей недавней книге российский политолог Сергей Медведев утверждает, что основным материалом, экспортируемым Россией, являются не углеводороды и не оружие, а... страх", - пишет журналист, писатель и историк Галина Акерман на страницах Ouest-France.

"(...) То, что произошло с Навальным, напоминает мне инцидент с великой российской журналисткой Анной Политковской, которую в октябре 2006 года убили несколькими выстрелами в Москве. Двумя годами ранее, в сентябре 2004 года, она направлялась в Беслан в Северной Осетии, где произошел трагический захват заложников. (...) В самолете ей подали чай, после чего она оказалась в состоянии комы в больнице Ростова-на-Дону. Токсичное вещество так и не было идентифицировано, анализы, проведенные в больнице, чудесным образом исчезли из ее досье, но в течение месяца она была тяжело больна, у нее было повреждение печени и здоровье ее было надолго подорвано", - указывает автор публикации.

"О попытке отравления Анны Политковской мало кто знает, но можно вспомнить и другие яркие случаи, такие как убийство диссидента и бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году радиоактивным веществом полоний 210; или попытка отравления бывшего российского офицера, ставшего британским шпионом Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года веществом нервно-паралитического действия российского происхождения "Новичок", разработанным в 1980-х годах в СССР в качестве как химического оружия", - указывает автор статьи.

"(...) Зачем нужно прибегать к отравлениям, чтобы убить жертву или сделать ужасное предупреждение? Следует напомнить, что Советская власть практиковала такой способ сведения счетов со своими противниками уже с 1920-х годов, особенно при Сталине. Специальная лаборатория секретной полиции, впоследствии именуемой ЧК-НКВД-КГБ, отвечала за разработку ядов, не поддающихся обнаружению, для борьбы с реальными или воображаемыми врагами Советской власти, в частности, за рубежом, но также и внутри страны, когда такое убийство желательно было замаскировать. В частности, весьма вероятна версия о том, что великий пролетарский писатель Максим Горький, уже страдавший воспалением легких, был "ликвидирован" по приказу Сталина в 1936 году: из-за своей всемирной известности он рисковал оказаться неудобным в уже готовившийся период "Большого террора" 1937-38 годов", - размышляет Акерман.

"(...) С учетом подобных предпосылок как тут не поверить в тезис об отравлении Навального, выдвинутый его окружением и его семьей? В своей недавней книге российский политолог Сергей Медведев утверждает, что основным материалом, экспортируемым Россией, является не нефть и не оружие, а... страх. Российский режим пугает мир своими вооруженными вторжениями в Грузию и на Украину, в Сирию и Ливию, он организует невиданные военные маневры и разрабатывает мощное вооружение, его тролли вмешиваются с целью оказать влияние на выборы в различных демократических странах, а его хакеры взламывают системы безопасности различных американских и европейских организаций. Когда Путин четыре года подряд признавался самым влиятельным человеком в мире по версии журнала Forbes, в основном, это было связано со страхом, который он внушает и излучает", - считает автор статьи.

"Позиция окружения Навального основана на том же страхе, а также на глубоком убеждении, что путинский режим преступен и, следовательно, способен на убийство. До сих пор неустрашимый Алексей Навальный подвергался угрозам и издевательствам, многократным арестам и судам, ему распыляли химическое вещество в глаза, а в этом году он, вероятно, стал жертвой попытки отравления. Если в Германии его удастся вылечить и у него не будет физических или психических осложнений, то каково будет его решение? Вернуться в Россию, несмотря ни на что, или остаться на Западе, как это сделали многие оппозиционеры? Возможно, таков расчет тех, кто стоит за его предполагаемым отравлением: удалить смутьяна, который несколько лет изобличает коррупцию правящего ядра путинского режима и который систематически призывает не голосовать за кандидатов от власти на всех общенациональных, региональных и местных выборах. Но если Навальный решит не возвращаться в Россию, то его отсутствие будет недолгим. Народное восстание в Белоруссии показывает, что автократия не способна сохраняться навечно. Особенно, когда она запятнана преступлениями...", - полагает Галина Акерман.