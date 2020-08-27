Болгарский след

"В расследовании дела Алексея Навального эксперты изучают отравление в Болгарии. В нем наблюдаются подозрительные сходства с делом российского оппозиционера. Такой вывод был сделан в ходе совместного расследования Der Spiegel и специализирующегося на расследованиях издания Bellingcat".

"Согласно результатам обследования, проведенного в берлинской клинике Charité, Навальный был отравлен. Подобное случилось в апреле 2015 года и с болгарским производителем оружия Емельяном Гебревым. Он был удивлен внезапно возникшему зуду в глазу - а потом потерял сознание и впал в кому. Также его сын и один из менеджеров внезапно почувствовали себя плохо. Врачи констатировали отравление, но выявить использованное вещество им не удалось", - напоминают авторы статьи.

"Гебреву едва удалось выжить после покушения, ответственные лица сначала оставались неизвестными. Спустя три года в британском Солсбери в парке потеряли сознание российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь. В этом случае следователям удалось определить точное вещество: они были отравлены крайне опасным боевым отравляющим веществом "Новичок", так называемым органофосфатом".

"Следователи и занимающиеся расследованиями журналисты смогли разоблачить и предполагаемых виновных: агентов российской военной спецслужбы ГРУ, чьи следы, ведущие в Солсбери, они смогли восстановить практически полностью".

"(...) Незадолго до покушения на Гебрева один из подозреваемых по делу Скрипаля сотрудников ГРУ приезжал в Болгарию. Журналисты Bellingcat и Der Spiegel обнаружили и другие связи между покушениями на убийство и в общей сложности восемью задействованными в операции агентами ГРУ", - говорится в статье.

"То, что теперь в деле Навального немецкие медики связались со своими болгарскими коллегами, объяснимо и одновременно взрывоопасно, - отмечает издание. - Очевидно, они считают возможным, что было использовано то же вещество или очень похожие на него вещества. Согласно первому комментарию Charité, Навальный подвергся воздействию вещества из группы ингибиторов холинэстеразы - которая включает в себя органофосфаты, но также и другие вещества".

"По информации Der Spiegel и Bellingcat, специалисты сейчас исходят из того, что Навальный подвергся воздействию вещества из семейства органофосфатов. Оно включает инсектициды, например, E605, а также ядовитые вещества нервно-паралитического действия, такие как зарин и еще более сильнодействующий "Новичок", разработанный в российских лабораториях. Классическим лечением в таких случаях является применение атропина, как указали в Charité".

"С отравлением органофосфатом соотносятся и первые сообщения из Омска. Изначально там заявляли, что вещество, воздействию которого подвергся Навальный, опасно и для окружающих, медикам необходимо быть в защитной одежде. К тому же там ему, по всей видимости, также сразу ввели атропин", - отмечает издание.

"Если подтвердится, что были использованы органофосфаты или, возможно, даже вещества из семейства "Новичка", это будет свидетельствовать о том, что Навальный, возможно, стал новой жертвой злополучной серии отравлений - в которой ответственные лица, по-видимому, желают оставлять свои отпечатки пальцев".

"Одновременно возникают новые вопросы, ведь подобные вещества могут попасть в организм не только вместе с жидкостями, но и путем их вдыхания или через контакт с кожей. К тому же, как показывают примеры в Великобритании и Болгарии, их, очевидно, трудно дозировать - в обоих случаях пострадали и родственники. (...)", - пишет Der Spiegel.