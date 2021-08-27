Всемирный день собаки: 3 собаки, вошедшие в историю

Вчера, 26 августа, отмечался Всемирный день собаки. "Откроем для себя Лайку, Снуппи и Балто, трех знаменитых собак, каждая из которых осталась в памяти как представитель определенной сферы деятельности", - пишет Le Figaro.

Лайка: космическая путешественница

"Что общего у Илона Маска, НАСА и маленькой собачки по кличке Лайка? Покорение космоса! Приключение Лайки началось 3 ноября 1957 года, когда она была выведена на орбиту и стала первой собакой-космонавтом на борту советского космического корабля "Спутник-2". Лайка не имела принадлежности к определенной породе, вероятно это была помесь хаски и терьера, собачке было около 3 лет, ее вес составлял 6 кг", - говорится в статье.

"Лайку выбрали благодаря ее миловидности и идеальным физическим характеристикам для корабля, она блестяще прошла все испытания для участия в этой космической миссии. Но увы, из-за перегрева космического аппарата при входе в атмосферу Лайка не выдержала жару и стресс. "Спутник-2" достиг Земли 14 апреля 1958 года с телом Лайки на борту", - указывает издание.

"11 апреля 2008 года Россия установила в Москве памятник в честь храброй собачки, чья самоотверженность позволила добиться крупных технологических достижений, необходимых для покорения космоса", - пишет Le Figaro.

Балто: герой Крайнего Севера

"Пес по кличке Балто породы сибирский хаски стал всемирно известным благодаря Диснею и уже давно занял свое место в американской истории. Свою жизнь Балто начал на Аляске в небольшом городе Ном в 1919 году", - говорится в публикации.

(...) "В 1925 году, когда в городе разразилась эпидемия дифтерии, Балто был выбран на роль вожака одной из собачьих упряжек, отправленных из города Анкоридж для перевозки медикаментов, способных спасти жителей, пострадавших от болезни", - указывает издание.

"Затем для собак и погонщиков упряжек началась гонка на время на расстояние почти 900 км посреди шторма и на морозе (-40 градусов). (...) Балто совершил эту поездку в рекордно короткие сроки и тем самым остался в памяти у всех. Умер Балто в 1933 году в возрасте 14 лет, закончив свою жизнь в зоопарке Кливленда (штат Огайо, США)", - отмечает автор статьи.

Снуппи: пионер науки

"История Снуппи началась 4 августа 2005 года, когда группа южнокорейских ученых объявила о рождении первого в мире клонированного щенка (то есть генетически идентичного другой собаке). Исследователи из Сеульского университета клонировали собаку с черно-белой шерстью породы афганская борзая", - говорится в публикации.

(...) "Имя щенка является аббревиатурой от Seoul National University Puppy, что буквально означает "щенок Сеульского национального университета", - резюмирует Le Figaro.