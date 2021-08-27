В Вильнюсе IT- специалисты в изгнании ведут цифровую войну с Лукашенко

"Несколько белорусских стартапов переместили свою деятельность и сотрудников в Литву", - пишет Le Figaro.

"Александр впервые задумался о том, чтобы уехать из Белоруссии, на следующий день после сфальсифицированного переизбрания Лукашенко в августе 2020 года. В последующие месяцы он ни разу не был арестован правоохранительными органами. Но в повседневной жизни ситуация была удручающей. "В детском саду моих детей попросили нарисовать белорусский флаг, хотя он является символом жестокости", - объясняет молодой папа. В начале года Александр со своей семьей нашел убежище в Вильнюсе. Сейчас он занимает руководящую должность в одной из крупнейших IT-компаний Белоруссии, которая только что открыла филиал в Вильнюсе", - указывает автор статьи.

(...) "Географическая близость, непоколебимая поддержка властей - с 11 августа 2020 года Литва принимает Светлану Тихановскую, главного оппонента Александра Лукашенко - и высокий уровень технологического развития привлекли многих белорусов, занятых в IT-секторе, таких как Александр, искать убежища в Литве. Департамент миграции в 2020 году выдал белорусам более 13 тысяч видов на жительство, а 43 IT-компании начали перевод своей деятельности в Литву", - говорится в статье.

(...) "Частная компания WarGaming, разработчик отмеченной наградами многопользовательской онлайн-игры World of Tanks, одной из первых открыла филиал в Вильнюсе и объявила об этом. (...) Другие компании предпочитают оставаться в тени, - отмечает издание. "Даже когда некоторые компании уже разместились или уже привезли отдельных сотрудников со своими семьями, проблема в том, что из-за ситуации в Белоруссии они не могут кричать об этом во все горло", - объясняет Йовита Нелюпшене, заместитель министра экономики и инноваций, которая отвечает за этот вопрос.

(...) "Белоруссия представляет собой кадровый резерв IT-специалистов. Все началось в 2005 году с создания в Минске Парка высоких технологий по проекту Валерия Цепкало. Когда-то он был спутником Лукашенко, но в 2020 году захотел баллотироваться против него на выборах. Но ему было отказано в регистрации в качестве кандидата. "Я работал в США с 1997 по 2002 год, был послом, и вернулся оттуда с идеей создания чего-то похожего на Кремниевую долину", - рассказывает он. (...) Когда Валерий Цепкало покинул пост директора Парка высоких технологий в 2017 году, там работало около 60 тыс. человек", - пишет Le Figaro.

"В 2020 году Парк высоких технологий стал одним из инициаторов протеста. "Программисту невозможно угрожать, он может поехать работать в любую точку мира, - подчеркивает Валерий Цепкало. (...)

"В Литве технологический сектор обеспечивает более 5% ВВП. Поэтому приезд белорусов приветствуется. Все эти компании "создают эффект снежного кома". Они не просто создают рабочие места и платят подоходный налог. Они способствуют формированию технологического сообщества", подчеркивает заместитель министра, и, следовательно, большей заметности на международной арене.