Американское предупреждение Израилю

"В лице Джо Байдена у Израиля, по-видимому, есть президент США, который почти безоговорочно поддерживает альянс с еврейским государством. Но он может быть последним в своем роде",- пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Визит нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в США некоторые называют там новым началом. Можно считать и так. Еще несколько месяцев назад в Вашингтоне и Иерусалиме правили Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху, составляя вместе дружный дуэт. Трамп предоставлял Нетаньяху свободу действий в отношениях с палестинцами, подарил ему посольство США в Иерусалиме и признал Голанские высоты израильскими. Взамен Нетаньяху заключил мир с некоторыми арабскими странами, с которыми Израиль не вел войну".

"Теперь кадры сменились, в Белом доме вместо Трампа сидит Джо Байден, Беннет сменил на посту премьера Нетаньяху. (...) Станет ли Америка снова "честным маклером", добивающимся мира между Израилем и палестинцами?".

"Скорее нет, - полагает автор статьи Хуберт Ветцель. - То, что Байден не хочет пошатнуть американо-израильский союз, можно было увидеть в мае во время войны в Газе. Именно Джо Байден дал Нетаньяху, который в то время еще находился у власти, практически полную свободу действий. (...) Это обнадеживает Беннета, который вряд ли менее жестко настроен, чем Нетаньяху, в том, что касается палестинцев. Но если Беннет был внимателен, он заметил, что не "американцы" поддержали Израиль в войне против ХАМАС. Это были даже не "демократы", на которых Израиль всегда мог положиться ранее. Это был сам Джо Байден, хотя левое крыло партии возмущалось, и даже многие демократы-центристы критиковали Израиль как никогда жестко. Это было предупреждение: статус Израиля как почти неприкосновенного союзника не гарантирован в Вашингтоне навеки. Джо Байден - один из последних, кто все еще считает союз безусловным".

"Трамп, к радости Нетаньяху, расторг ядерное соглашение с Тегераном в 2018 году. Несмотря на новые жесткие санкции, Иран с тех пор значительно приблизился к обладанию ядерным оружием. Если бы Тегеран захотел создать бомбу, ему, вероятно, понадобилось бы всего несколько месяцев", - указывает издание.

"Байден и Беннет хотят решить эту проблему, но разными способами. Президент США хочет возродить ядерное соглашение, что оказывается непросто. Израильский премьер-министр, в свою очередь, хочет нарастить военную угрозу, что невозможно сделать без надежной поддержки со стороны администрации США. Нетаньяху неоднократно пытался открыто склонить Вашингтон к военному варианту. Байден не пойдет на такую партизанскую дипломатию. Война с Ираном - это последнее, чего он хочет".

"Если прошлое определяет настоящее, то вряд ли можно говорить о новом начале. Скорее это продолжение: новые люди и старые проблемы", - пишет Süddeutsche.