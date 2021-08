27 августа 2021 г. Майк Помпео и Дэвид Б. Ривкин-мл. | The Wall Street Journal Пусть юристы охотятся за происхождением Covid-19 "Узнаем ли мы когда-нибудь, откуда взялся Covid-19? Нет, если последнее слово будет за разведывательным сообществом США, которое на этой неделе сообщило Белому дому, что вина Китая правдоподобна, но недоказуема. Пекин отказался сотрудничать с расследованием, которое он охарактеризовал как "терроризм по отслеживанию происхождения" коронавируса. Министерство иностранных дел Китая даже осудило неоднозначный доклад разведки: "Если они хотят безосновательно обвинить Китай, пусть готовятся к контратаке Китая". Для остального мира для того, чтобы возложить ответственность и предотвратить пандемии, важно добраться до сути вопроса. К счастью, у нас есть учреждение, занимающееся выяснением сути острых фактических споров: судебная система США. Наша судебная система пользуется уважением во всем мире за ее беспристрастность и скрупулезное соблюдение надлежащих правовых процедур. (...) Уже возбуждено несколько таких дел", - пишут на страницах The Wall Street Journal бывший директор ЦРУ и госсекретарь США Майк Помпео и бывший сотрудник министерства юстиции США Дэвид Б. Ривкин-мл. "Но эти иски и им подобные сталкиваются с серьезным препятствием: Законом об иностранном суверенном иммунитете (Foreign Sovereign Immunities Act - FSIA). FSIA является причиной того, что по крайней мере 8 исков были отклонены или отозваны на том основании, что иностранные государства, как правило, защищены от судебных разбирательств в судах США. Однако этот иммунитет - это не конституционный мандат, а только вопрос усмотрения Конгресса. Конгресс может законодательно устанавливать исключения, и уже делал это", - говорится в статье. "Законодатели должны принять новое исключение в рамках FSIA, лишающее суверенного иммунитета государства, которые не информируют или намеренно дезинформируют мировое сообщество о характере и масштабах локальной эпидемии, которая становится глобальной пандемией. Несоблюдение Пекином в декабре 2019 года требования о 24-часовом уведомлении по Международным медико-санитарным правилам 2005 года, к которым Китай присоединился, должно стать достаточным триггером. Это позволит возбуждать судебные дела, чтобы можно было открыто признать виновность Китая в вспышке Covid-19, - отмечается в публикации. - Конгресс также должен лишить иммунитета международные организации, которые помогали и поддерживали усилия Китая по преуменьшению значения распространения вируса и рисков для здоровья. Западные разведывательные службы предположили, что на раннем этапе пандемии Пекин проинструктировал ВОЗ о том, что ей следует говорить о Covid-19. (...) "Ответчики в судебных разбирательствах в США обычно имеют право подавать встречные иски и распространять ответственность на других потенциальных ответчиков. Пекин обвинил вооруженные силы США в создании вируса Covid-19 в военной лаборатории Форт-Детрик, штат Мэриленд, и его внедрении во время Всемирных военных игр 2019 года в Ухане, в которых участвовала команда США. Чтобы обеспечить Пекину все возможности для защиты, включая подачу встречных исков против США, администрация Байдена должна отказаться от государственного иммунитета - шаг, который она может предпринять в одностороннем порядке без изменений в законодательстве. Пусть Пекин проверит свою неправдоподобную теорию в суде", - пишут Помпео и Ривкин. Авторы публикации считают, что "Китай не сможет игнорировать судебные иски в американских судах, учитывая его тесные коммерческие связи с США. Если он откажется от участия, суды вынесут обязательные к исполнению заочные решения. Китаю будет сложно уклониться от исполнения судебных предписаний о возмещении ущерба и судебных запретов. Истцы, добившиеся успеха в суде, могут подать иски о взыскании с китайской государственной коммерческой собственности по всему миру. Корпорации обычно не несут ответственности по долгам своих владельцев, но есть исключение, когда владелец ежедневно участвует в управлении компанией. Учитывая китайский всесторонний контроль китайской Коммунистической партии над формально частными китайскими компаниями, доказать это должно быть нетрудно". (...) "Привлечение Пекина к ответственности также во многом развеяло бы его утверждения о том, что США - это держава, переживающая упадок. Хотя Пекин по-прежнему уважает военную мощь США, он постоянно принижает политическую волю и экономическую мощь США. В лице армии юристов на честном судебном поле битвы он столкнется с грозным противником", - заключают авторы. Источник: The Wall Street Journal