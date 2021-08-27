Действительно ли мы используем лишь малую часть мозга?

"Из-за одного опрометчивого предложения в мире появился миф: многие люди до сих пор верят, что большая часть мозга нами не используется. Это не так - за редким исключением", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"В 1907 году американский психолог Уильям Джеймс написал: "Мы используем лишь малую часть наших потенциальных умственных и физических ресурсов". Однако весьма вероятно, что Джеймс имел в виду не сам мозг, а наши интеллектуальные способности в целом. Его заявление было неправильно понято, и вскоре в книгах практических советов стали писать, что на самом деле человек использует только 10% своего мозга. Это заблуждение, среди прочих, приписывалось и Альберту Эйнштейну, который, однако, никогда его не распространял", - отмечает издание.

"По данным опроса, проведенного в 2013 году Фондом Майкла Дж. Фокса в США, 65% из 2 тыс. респондентов считают этот миф правдой. А в исследовании, проведенном в 2012 году, почти половина участвовавших в нем учителей из Великобритании и Нидерландов поверили этому тезису".

"Мозг по сей день представляет собой множество загадок для исследователей, и взаимодействие нервных клеток далеко не полностью изучено. Поэтому для некоторых может быть заманчивым предположение, что в мозге есть много неиспользуемого потенциала. Однако эта идея не соответствует современным научным данным. По мнению многих ученых, развитие мозга происходит по принципу "используй или потеряешь": если связь между нейронами не используется в течение определенного периода времени, она может исчезнуть - то есть если большая часть мозга не будет использоваться, ей придется уменьшиться. Если бы мозг использовался только на 10%, вскоре от него осталось бы совсем немного", - говорится в статье.

"Нейропсихолог Барри Л. Бейерштейн в своей статье 2004 года кратко описал, почему этот миф не имеет смысла: мозгу требуется много энергии, поэтому для организма было бы расточительством постоянно снабжать кровью множество неиспользуемых нервных клеток. И если бы некоторые части мозга действительно всю жизнь ждали бы своей активации, то травмы мозга не оказывали бы такого существенного влияния на большинство людей. Но в действительности даже незначительные повреждения могут иметь серьезные последствия", - отмечает Die Zeit.

"Неправда и то, что в одно и то же время задействуется лишь небольшая часть мозга. Конечно, мозг не активен на сто процентов постоянно. Но даже в таких повседневных делах, как приготовление еды, задействовано более 10% мозга. А визуализационные обследования показывают, что даже в состоянии покоя, например, во сне, работает множество нейронов".

"В 2007 году французский невролог Лионель Фейе и его коллеги рассказали о человеке, который действительно использовал лишь небольшую часть своего мозга. У 44-летнего француза была врожденная гидроцефалия: с годами объем спинномозговой жидкости увеличился у него настолько, что для мозга осталось мало места. Несмотря на это, IQ мужчины составлял 75 и он работал госслужащим. У него лишь была парализована одна нога. Впрочем, этот редкий случай доказывает не миф о 10% мозга, используемых человеком, а то, что в некоторых случаях мозг может адаптироваться и к серьезным изменениям".

"Французу повезло: когда объем ликвора стал увеличиваться, его мозг был еще очень молод и успел адаптироваться. Если бы у взрослого человека внезапно была повреждена большая часть мозга, последствия, скорее всего, были бы значительно серьезнее".

"Миф о 10% является одним из самых распространенных заблуждений о мозге. Конечно, действительный потенциал мозга больше используемого многими людьми, но не потому, что значительная часть мозга не задействуется, а потому, что мозг может учиться новому до глубокой старости - но для этого ему нужен стимул", - пишет Die Zeit.