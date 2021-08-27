Газопровод еще дорого обойдется

"Спор о газопроводе "Северный поток-2" все больше переходит в судебную плоскость. Это может обойтись европейцам в миллиарды. Но, в сущности, они сами в этом виноваты", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Если правительство Германии добьется своего, вскоре по газопроводу "Северный поток-2" газ из России будет поступать напрямую в Германию. В политическом плане о плюсах и минусах газопровода уже велось бесконечное количество споров и публиковалось множество докладов. Однако, в основном незаметно для общественности, бушует и юридическая борьба. И она может весьма дорого обойтись европейцам - в том числе из-за их собственной глупости", - отмечает журналистка Петра Пинцлер.

"Уже давно собственники "Северного потока" борются за свой проект в различных судах. Особенно они хотели бы избавиться от одного правила ЕС: газовой директивы, (...) предусматривающей, что операторы газовых сетей и производители должны быть разными юридическими лицами. (...) Nord Stream AG рассматривает это как довольно несправедливую атаку на свою бизнес-модель, в которой все - от добычи до трубопровода и сбыта - должно находиться в одних руках. И именно поэтому собственники сейчас подают иски во всевозможные суды. Их аргумент: правила ЕС нацелены на уничтожение "Северного потока". Впрочем, аргумент мог бы быть и таким: это правило несколько минимизирует прямое влияние Москвы", - говорится в статье.

"Собственники "Северного потока-2", которые официально находятся в Швейцарии, пытали счастья в нескольких судах, и только на этой неделе потерпели неудачу в Высшем региональном суде Дюссельдорфа. Суд отклонил требование концерна освободить его от действия норм ЕС. Но это далеко не конец истории. Ведь с 2019 года Nord Stream также судится с ЕС в международном арбитражном суде на основании одного европейского энергетического соглашения. И на этом моменте становится интересно - и потенциально дорого для всех европейцев".

"Правовым основание для иска является так называемая Европейская энергетическая хартия. Это многостороннее соглашение, защищающее иностранных инвесторов. Компании из стран-участниц этого договора в случае возникновения спора не обязаны обращаться в суды другого государства, а могут требовать частного арбитража - и таким образом обходить национальные суды. Договор был написан в 1990-х годах, когда западноевропейские компании хотели получить доступ к энергетическим ресурсам Восточной Европы, но в то же время опасались, что их инвестиции в добычу нефти и газа в молодых государствах-преемниках СССР будут недостаточно защищены. За это время Хартию подписало 51 государство, включая почти все страны-члены ЕС", - поясняет Die Zeit.

"Однако она снова и снова замедляет энергетическую трансформацию ЕС, постепенный отказ от ископаемых видов топлива и, следовательно, улучшение защиты людей. Крупные поставщики энергии то и дело подают в суд на государства и получают миллиарды евро в качестве компенсации за свои инвестиции или упущенную выгоду. Так, недавно шведская компания Vattenfall выиграла в арбитражном суде 2,4 млрд евро у правительства Германии за то, что Германия изменила законы, чтобы постепенно отказаться от ядерной энергетики, и поэтому вынуждена была раньше времени остановить работу реакторов. Также и высокие суммы компенсаций за постепенный отказ от угля в Германии связаны с этим договором и опасениями по поводу возможных регрессных исков".

"Но Хартия дорого обходится не только Германии, - указывает издание. - Она создает проблемы и для соседних стран, которые хотят лучше защищать климат. Так, немецкий концерн RWE подал в арбитражный суд иск на правительство Нидерландов, поскольку оно хочет отказаться от угля раньше запланированного срока".

"Более миллиона человек уже подписали петицию за реформу соглашения. Осуществить это хотят и многие депутаты Европарламента. Идею поддерживают некоторые европейские государства, например, Франция, Испания, Австрия, Нидерланды и Бельгия. Но этого, по-видимому, недостаточно. Ведь внутри ЕС нет единой позиции, в частности, министр экономики Германии Петер Альтмайер долгое время просто игнорировал эти проблемы и играл весьма бесславную роль в защите интересов Германии. Хартию, как минимум, нужно адаптировать к климатическим целям Парижского соглашения. (...) Все больше становится людей, считающих, что от того, что нельзя реформировать, лучше отказаться".

"Самым дорогостоящим на сегодняшний день делом, связанным с Энергетической хартией, было дело российского нефтяного гиганта ЮКОС. С поддержкой государства в начале нулевых годов ЮКОС был разгромлен. К этому можно относиться по-разному. Но акционеры, во всяком случае, подали на основании Хартии иск в арбитражный суд в Гааге. А он, в свою очередь, спустя 10 лет судебных разбирательство приговорил Россию к возмещению ущерба в размере 37,2 млрд евро. Российское правительство до сих пор отказывается признать это решение. Хартию оно никогда не ратифицировало", - пишет Die Zeit.