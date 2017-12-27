России нужны политики, которые не ограничатся полумерами

"Вероятно, российский президент до последнего момента обдумывал возможность допуска Навального к выборам. Это определенно создало бы лучшее впечатление, однако было связано с определенными рисками", - пишет Аксель Айххольц на страницах швейцарского издания Berner Zeitung.

Но как Навальный мог бы навредить Путину? "У президента в распоряжении мощный механизм. Одного намека хватит для того, чтобы он уничтожил противника. Однако "пожизненный президент" хочет убедительной, "честной" победы - того, чего в его ситуации быть не может", - считает журналист.

"Появилась опасность, что хитрый Путин, который до этого перехитрил всех, теперь перехитрит самого себя", - пишет автор: если Навальному удастся организовать бойкот выборов, то о блестящей победе Путина не будет и речи.

По мнению журналиста, время Путина начинает истекать и "своей политикой он пытается повернуть жизнь обратно, прочь от новых норм". "Это противоречит всякому здравому смыслу и просто не может получиться", - уверен автор.

Для того чтобы привлечь на свою сторону большинство, Навальный должен предложить российскому обществу позитивную программу развития. Одной борьбы с коррупцией недостаточно, хотя она является важным условием, считает Айххольц. Россия нуждается в политиках, которые будут делать все основательно, не ограничиваясь полумерами, - "это России срочно необходимо и этого ей не хватало сотню лет", пишет автор. Нужно делать не что-то сверхъестественное, а простые вещи, в которых есть необходимость, считает журналист.

"Возможно, следовало бы основать новую партию, не коммунистическую, не капиталистическую, а партию тех, кто будет доводить дело до конца", - рассуждает автор.

"К сожалению, россияне последние сто лет старательно и небезуспешно пытались искоренить разум и здравый смысл. Миллионам людей это стоило жизни. От этого страдают и сегодняшние поколения. Неужели не найдется кто-нибудь, кто наконец направит жизнь в правильное русло?" - пишет в заключение журналист.