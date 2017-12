Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 27 декабря 2017 г. 27 декабря 2017 г. Майкл Вейсс | The Daily Beast "Документы КГБ": как Путин научился своему шпионскому ремеслу, часть 1 "Это первая из трех статей, основанных на ранее не опубликованных учебниках КГБ - советского разведывательного ведомства, в котором Владимир Путин служил оперативником, ведомства, которое сформировало его мировоззрение", - пишет журналист The Daily Beast Майкл Вейсс. Издание сообщает: "В первой статье этого цикла, непосредственно важного для вопроса о том, как приближенные Путина управляли сотрудниками избирательного штаба Трампа, конкретно рассматривается использование третьих сторон для обработки физических лиц и организаций". Для начала автор описывает некого человека, которого называет просто "Профессор". "Этот мужчина лет пятидесяти пяти говорил о себе с апломбом, часто свойственным безвестным ученым, которые уверяют, что их слышат и к ним прислушиваются во всем мире. В одной из биографий в интернете пояснялось, что он "служил на видной должности" в МИД своей родной Мальты, где также консультировал министерство образования. Он был наблюдателем на выборах в одной центральноазиатской автократии. Работал в заведениях, которые если и запоминаешь, то в качестве сочетаний взаимозаменяемых, ложно-внушительных слов: "Лондонская академия дипломатии", "Евро-Средиземноморский университет Словении", - говорится в статье. "Профессор также бывал на дружеских беседах, организованных в России аналитическими центрами, которые финансируются Кремлем, и говорил на уместно расплывчатые темы вроде "экономического и международного сотрудничества". Он даже утверждал, что однажды имел недолгую частную аудиенцию у самого российского президента, хотя его собственная секретарша на это не повелась. Она сказала, что Профессор - "слишком мелкая сошка" для таких встреч глобального исторического размаха", - пишет автор. Вейсс комментирует: "Может быть, и так. Но он каким-то образом узнал, что россияне перехватили "тысячи" электронных писем кандидата в президенты США, - узнал об этом намного раньше, чем весь остальной мир, и передал эту информацию молодому, неопытному советнику из избирательного штаба кандидата-соперника (с советником он нашел общий язык, когда оба путешествовали по Италии)". Затем Профессор встретился с советником в Лондоне. "К тому времени американец в своих письмах в штаб взялся называть Профессора "мой добрый друг". Профессор открывал перед ним двери - представил его российскому послу в Великобритании, а также россиянке, которую ошибочно или нарочно представили в ложном свете - в качестве "племянницы" российского президента", - говорится в статье. "После этого Профессор стал меньше общаться с американцем. Женщина, которая не была ни племянницей, ни вообще родственницей какой-либо важной особы, вместе с третьим человеком - программным директором одного из российских аналитических центров, финансируемых Кремлем, - отныне обсуждали по электронной почте и "Скайпу" потенциальные связи между членами штаба кандидата в президенты США (возможно, самим кандидатом) и российским руководством (возможно, самим российским президентом)", - утверждает издание. В письменных показаниях, приложенных к иску федеральных властей США к Джорджу Пападопулосу (тому самому советнику штаба), сотрудник ФБР Роберт Гиббс написал: "Мне известно, что российское правительство и его службы разведки и безопасности часто используют неправительственных посредников для достижения целей своей внешней разведки". Вейсс комментирует: "И верно. Ввиду этой общей практики история профессора, упомянутого в документе ФБР для суда (позднее было объявлено, что его настоящее имя - Джозеф Мифсуд), становится еще более интригующей, чем его подозрительные попытки сблизиться с американским политическим консультантом, занимавшим престижное положение. Сразу после того, как его имя всплыло, Мифсуд сказал в интервью Daily Beast, что никак не мог быть человеком, упомянутым в документе ФБР. "Я ученый", - уверял он. Но из многочисленных проверок явствует, что американцы, проводящие расследование, не верят его отнекиванию". Издание утверждает: "Метод, на который указано в документе ФБР о Пападопулосе, - превращение гражданских лиц в агентов, которым затем поручают обрабатывать других гражданских лиц, возможно, происходящих из зарубежных или враждебных стран, - был стандартным рабочим методом при жизни нескольких поколений". Автор описывает документ, который оказался в распоряжении издания. "Документ на 108 страницах с грифом "секретно" на русском языке, под названием "Политическая разведка с территории СССР". Дата - Москва, 1989", - говорится в статье. Тексту предпосланы слова: "Одобрено ПГУ КГБ СССР как учебное пособие для студентов Краснознаменного института имени Андропова (ныне - Академия внешней разведки. - Прим. ред.) 1 курса особой дисциплины и агентов внешней разведки" (все цитаты приведены в обратном переводе с английского текста на сайте издания. - Прим. ред.). "Этот документ - руководство о том, как, используя учреждения, которые якобы занимаются всем, кроме шпионажа, вербовать приехавших в СССР иностранных агентов и управлять ими", - пишет автор. Он приводит цитату: "Министерство иностранных дел, министерство внешних экономических связей, Государственный комитет образования, министерство культуры, Комитет мира, Академия наук и т.п. могут использоваться наряду с театром, художественными выставками, кино, туризмом". Издание сообщает: "Учебник Первого главного управления был передан в Daily Beast несколько недель назад одной европейской службой безопасности, которая говорит, что в России этот документ все еще засекречен, потому что, хотя ему почти 30 лет, им до сих пор пользуются как учебным пособием для путинских кадров тайной деятельности". "Мы с высокой уверенностью утверждаем, - сказал сотрудник европейской службы, пожелавший остаться анонимным, - что дух этого материала даже сегодня преподается в российских академиях разведки. Российские службы гордятся своей историей во времена холодной войны, анализ конкретных случаев и уроки, усвоенные тогда, сохраняют значение для текущей оперативной работы". "Многое из того, что приведено здесь, и впрямь словно бы взято с первых полос газет, потому что, как отмечают два бывших американских разведчика, которые изучили учебник и подтвердили его подлинность, ничего не меняется", - пишет автор. Издание утверждает: "В Первом главном управлении КГБ подразделение, отвечавшее за вербовку иностранных агентов на своей территории, было известно под названием "Директорат РТ", что расшифровывалось как Razvedka s Territorii. Согласно учебнику, к работе по вербовке иностранцев в интересах Директората РТ принуждались около 2 тыс. советских дипломатов и сотни советских журналистов и торговых представителей. У Директората РТ было колоссальное множество людей, с которыми можно было работать. Практически любой, кто жил в СССР, был потенциальным шпионом, поскольку КГБ получал "определенный объем своих данных от советских граждан из нескольких министерств, которые работают с иностранцами". Автор перечисляет иностранцев, которые могли попасться в сети: представители иностранных правительств и их дети, "бизнесмены, которые стремились при glasnost расширить свои портфели в Восточном блоке (в их числе определенно были нью-йоркские магнаты недвижимости)", заезжие ученые, иностранные студенты, военные, те, кто имел родственников в СССР и приезжал на 3-6 месяцев. "Директорат РТ представлял собой воистину тоталитарный подход к разведке, - полагает Андрей Солдатов, соавтор книги "Новое дворянство". - Он превратил территорию СССР в гигантскую ловушку: все региональные отделения КГБ имели специальные отделы, которым поручалось искать способы вербовки иностранцев на их территории". Автор замечает, что этот экстраординарный аппарат - вовсе не пережиток времен холодной войны. "Есть определенная ирония в том, что, когда в 1999 году Путин возглавил ФСБ, и ФСБ захотело расширить свои полномочия и обзавестись ответвлением по иностранной разведке, для его строительства была использована эта империя региональных отделов, - говорит Солдатов. - Был создан специальный координационный орган, а затем превращен в крыло ФСБ по внешней разведке". "Сегодня это иностранное подразделение известно как СВР, это подлинный преемник Первого главного управления, а Андроповский Краснознаменный институт, собственно, теперь называется Академией СВР", - говорится в статье. Автор также утверждает, что в учебнике часто упоминается словосочетание, которое теперь известно рядовым американцам. "Аctivniye meropriyatiya - старинное понятие КГБ, применение грязных уловок с целью опорочить и деморализовать западного противника; теперь, в "эпоху Трампа", этот термин широко циркулирует в громких новостях из-за огромного потока лжи, исходящего с российских государственных медиа-порталов и неправительственных, нероссийских платформ в соцсетях", - говорится в статье. "Никто не делает этого лучше, и если вы не доверяете MSNBC по вопросу о том, что такое дезинформация и как она работает, вы можете довериться КГБ", - пишет автор и приводит цитату: "Конспиративное продвижение в адрес противника сфабрикованных новостей, специально подготовленных материалов и документов, чтобы ввести его в заблуждение и мотивировать его на решения и действия, которые отвечают интересам советского государства". Автор полагает: "За вычетом напыщенной и старомодной идеологической терминологии, разве это до сих пор не остается полезным учебником обмана и раскола Запада для тех, кто только что пришел в ряды ФСБ, СВР и ГРУ?" Автор приводит несколько утверждений: "Может быть, ЦРУ изобрело лихорадку Эбола, чтобы убивать африканцев". "Неонацисты захватили власть на Украине с помощью Госдепартамента". "Россия выводит свои войска из Сирии, потому что уничтожила ИГИЛ*". "Макрон, возможно, гей". Журналист полагает: "Дезинформация изготавливается не для того, чтобы внушить вам что-то лживое, но убедительное; она изготавливается, чтобы заставить вас усомниться во всем правдивом и доказуемом, аннулировать само существование неоспоримых фактов. А там, где не срабатывает глупая или изобретательная ложь, часто достаточно правды, если рассказать ее с дурными намерениями". "Разоблачение как метод активных мероприятий используется, чтобы открыть мировой общественности или общественности конкретных стран тайные антисоветские заговоры, агрессивные планы и намерения, злодеяния и другие подобные действия военно-политических группировок противника... Разоблачительные операции могут оказать значительное влияние на формирование общественного мнения за границей в направлении, благоприятном для СССР, обеспечить усиление антиамериканских настроений в различных странах, рост антивоенного движения и т.п.", - цитирует автор документ. Автор продолжает: "С другой стороны, засекреченные работы Директората РТ напоминают нам, что в ХХ веке КГБ был одним из самых мощных двигателей СМИ. Активные мероприятия, говорится в учебнике, принимали форму "публикации в зарубежной прессе статей, публикации книг, брошюр, буклетов под именами зарубежных авторов; организации радио- и телевещания; пресс-конференций и интервью с видными государственными, политическими и общественными деятелями, видными учеными и другими влиятельными иностранцами... поощрения в зарубежных странах собраний, митингов, демонстраций, петиций к правительствам, запросов в парламентах; продвижения решений, резолюций, манифестов, отвечающих интересам СССР и т.д.". Издание утверждает: "Теперь Директорат РТ уступил дорогу RT и Sputnik, а президентов тоже можно заставить декламировать стряпню "Московского Центра" или делать ее ретвиты, причем все это делается без необходимости в дорогостоящих, многомесячных вербовочных усилиях". "Делу мало помогает то, что Запад был вынужден заново обучиться этим методам и их многогранной адаптации к XXI веку в чрезвычайной ситуации и только после неожиданных тактических поражений на Украине и в Сирии, а также, пожалуй, более долговечных стратегических в Европе и США", - говорится в статье. "Путин и его заместители осуждают "менталитет холодной войны" на Западе, хотя сами так никогда его и не отринули, потому что их осуждающие слова играют на характерном для Запада чувстве самокритичности и вины. Мы чувствуем себя мерзавцами, столкнувшись с подозрениями насчет людей и институций. Какой маккартизм! Но отсутствие бдительности ведет к внушаемости", - говорится в статье. "Так ли уж неожиданно, что у русских должно быть полное досье на человека вроде Дональда Трампа?" - задается вопросом отставной сотрудник ЦРУ Джон Сайфер. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Daily Beast



