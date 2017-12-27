"Документы КГБ": как Путин научился своему шпионскому ремеслу, часть 1

"Это первая из трех статей, основанных на ранее не опубликованных учебниках КГБ - советского разведывательного ведомства, в котором Владимир Путин служил оперативником, ведомства, которое сформировало его мировоззрение", - пишет журналист The Daily Beast Майкл Вейсс.

Издание сообщает: "В первой статье этого цикла, непосредственно важного для вопроса о том, как приближенные Путина управляли сотрудниками избирательного штаба Трампа, конкретно рассматривается использование третьих сторон для обработки физических лиц и организаций".

Для начала автор описывает некого человека, которого называет просто "Профессор". "Этот мужчина лет пятидесяти пяти говорил о себе с апломбом, часто свойственным безвестным ученым, которые уверяют, что их слышат и к ним прислушиваются во всем мире. В одной из биографий в интернете пояснялось, что он "служил на видной должности" в МИД своей родной Мальты, где также консультировал министерство образования. Он был наблюдателем на выборах в одной центральноазиатской автократии. Работал в заведениях, которые если и запоминаешь, то в качестве сочетаний взаимозаменяемых, ложно-внушительных слов: "Лондонская академия дипломатии", "Евро-Средиземноморский университет Словении", - говорится в статье.

"Профессор также бывал на дружеских беседах, организованных в России аналитическими центрами, которые финансируются Кремлем, и говорил на уместно расплывчатые темы вроде "экономического и международного сотрудничества". Он даже утверждал, что однажды имел недолгую частную аудиенцию у самого российского президента, хотя его собственная секретарша на это не повелась. Она сказала, что Профессор - "слишком мелкая сошка" для таких встреч глобального исторического размаха", - пишет автор.

Вейсс комментирует: "Может быть, и так. Но он каким-то образом узнал, что россияне перехватили "тысячи" электронных писем кандидата в президенты США, - узнал об этом намного раньше, чем весь остальной мир, и передал эту информацию молодому, неопытному советнику из избирательного штаба кандидата-соперника (с советником он нашел общий язык, когда оба путешествовали по Италии)".

Затем Профессор встретился с советником в Лондоне. "К тому времени американец в своих письмах в штаб взялся называть Профессора "мой добрый друг". Профессор открывал перед ним двери - представил его российскому послу в Великобритании, а также россиянке, которую ошибочно или нарочно представили в ложном свете - в качестве "племянницы" российского президента", - говорится в статье.

"После этого Профессор стал меньше общаться с американцем. Женщина, которая не была ни племянницей, ни вообще родственницей какой-либо важной особы, вместе с третьим человеком - программным директором одного из российских аналитических центров, финансируемых Кремлем, - отныне обсуждали по электронной почте и "Скайпу" потенциальные связи между членами штаба кандидата в президенты США (возможно, самим кандидатом) и российским руководством (возможно, самим российским президентом)", - утверждает издание.

В письменных показаниях, приложенных к иску федеральных властей США к Джорджу Пападопулосу (тому самому советнику штаба), сотрудник ФБР Роберт Гиббс написал: "Мне известно, что российское правительство и его службы разведки и безопасности часто используют неправительственных посредников для достижения целей своей внешней разведки".

Вейсс комментирует: "И верно. Ввиду этой общей практики история профессора, упомянутого в документе ФБР для суда (позднее было объявлено, что его настоящее имя - Джозеф Мифсуд), становится еще более интригующей, чем его подозрительные попытки сблизиться с американским политическим консультантом, занимавшим престижное положение. Сразу после того, как его имя всплыло, Мифсуд сказал в интервью Daily Beast, что никак не мог быть человеком, упомянутым в документе ФБР. "Я ученый", - уверял он. Но из многочисленных проверок явствует, что американцы, проводящие расследование, не верят его отнекиванию".

Издание утверждает: "Метод, на который указано в документе ФБР о Пападопулосе, - превращение гражданских лиц в агентов, которым затем поручают обрабатывать других гражданских лиц, возможно, происходящих из зарубежных или враждебных стран, - был стандартным рабочим методом при жизни нескольких поколений".

Автор описывает документ, который оказался в распоряжении издания. "Документ на 108 страницах с грифом "секретно" на русском языке, под названием "Политическая разведка с территории СССР". Дата - Москва, 1989", - говорится в статье. Тексту предпосланы слова: "Одобрено ПГУ КГБ СССР как учебное пособие для студентов Краснознаменного института имени Андропова (ныне - Академия внешней разведки. - Прим. ред.) 1 курса особой дисциплины и агентов внешней разведки" (все цитаты приведены в обратном переводе с английского текста на сайте издания. - Прим. ред.).

"Этот документ - руководство о том, как, используя учреждения, которые якобы занимаются всем, кроме шпионажа, вербовать приехавших в СССР иностранных агентов и управлять ими", - пишет автор. Он приводит цитату: "Министерство иностранных дел, министерство внешних экономических связей, Государственный комитет образования, министерство культуры, Комитет мира, Академия наук и т.п. могут использоваться наряду с театром, художественными выставками, кино, туризмом".

Издание сообщает: "Учебник Первого главного управления был передан в Daily Beast несколько недель назад одной европейской службой безопасности, которая говорит, что в России этот документ все еще засекречен, потому что, хотя ему почти 30 лет, им до сих пор пользуются как учебным пособием для путинских кадров тайной деятельности".

"Мы с высокой уверенностью утверждаем, - сказал сотрудник европейской службы, пожелавший остаться анонимным, - что дух этого материала даже сегодня преподается в российских академиях разведки. Российские службы гордятся своей историей во времена холодной войны, анализ конкретных случаев и уроки, усвоенные тогда, сохраняют значение для текущей оперативной работы".

"Многое из того, что приведено здесь, и впрямь словно бы взято с первых полос газет, потому что, как отмечают два бывших американских разведчика, которые изучили учебник и подтвердили его подлинность, ничего не меняется", - пишет автор.

Издание утверждает: "В Первом главном управлении КГБ подразделение, отвечавшее за вербовку иностранных агентов на своей территории, было известно под названием "Директорат РТ", что расшифровывалось как Razvedka s Territorii. Согласно учебнику, к работе по вербовке иностранцев в интересах Директората РТ принуждались около 2 тыс. советских дипломатов и сотни советских журналистов и торговых представителей. У Директората РТ было колоссальное множество людей, с которыми можно было работать. Практически любой, кто жил в СССР, был потенциальным шпионом, поскольку КГБ получал "определенный объем своих данных от советских граждан из нескольких министерств, которые работают с иностранцами".

Автор перечисляет иностранцев, которые могли попасться в сети: представители иностранных правительств и их дети, "бизнесмены, которые стремились при glasnost расширить свои портфели в Восточном блоке (в их числе определенно были нью-йоркские магнаты недвижимости)", заезжие ученые, иностранные студенты, военные, те, кто имел родственников в СССР и приезжал на 3-6 месяцев.

"Директорат РТ представлял собой воистину тоталитарный подход к разведке, - полагает Андрей Солдатов, соавтор книги "Новое дворянство". - Он превратил территорию СССР в гигантскую ловушку: все региональные отделения КГБ имели специальные отделы, которым поручалось искать способы вербовки иностранцев на их территории". Автор замечает, что этот экстраординарный аппарат - вовсе не пережиток времен холодной войны.

"Есть определенная ирония в том, что, когда в 1999 году Путин возглавил ФСБ, и ФСБ захотело расширить свои полномочия и обзавестись ответвлением по иностранной разведке, для его строительства была использована эта империя региональных отделов, - говорит Солдатов. - Был создан специальный координационный орган, а затем превращен в крыло ФСБ по внешней разведке". "Сегодня это иностранное подразделение известно как СВР, это подлинный преемник Первого главного управления, а Андроповский Краснознаменный институт, собственно, теперь называется Академией СВР", - говорится в статье.

Автор также утверждает, что в учебнике часто упоминается словосочетание, которое теперь известно рядовым американцам. "Аctivniye meropriyatiya - старинное понятие КГБ, применение грязных уловок с целью опорочить и деморализовать западного противника; теперь, в "эпоху Трампа", этот термин широко циркулирует в громких новостях из-за огромного потока лжи, исходящего с российских государственных медиа-порталов и неправительственных, нероссийских платформ в соцсетях", - говорится в статье.

"Никто не делает этого лучше, и если вы не доверяете MSNBC по вопросу о том, что такое дезинформация и как она работает, вы можете довериться КГБ", - пишет автор и приводит цитату: "Конспиративное продвижение в адрес противника сфабрикованных новостей, специально подготовленных материалов и документов, чтобы ввести его в заблуждение и мотивировать его на решения и действия, которые отвечают интересам советского государства".

Автор полагает: "За вычетом напыщенной и старомодной идеологической терминологии, разве это до сих пор не остается полезным учебником обмана и раскола Запада для тех, кто только что пришел в ряды ФСБ, СВР и ГРУ?"

Автор приводит несколько утверждений: "Может быть, ЦРУ изобрело лихорадку Эбола, чтобы убивать африканцев". "Неонацисты захватили власть на Украине с помощью Госдепартамента". "Россия выводит свои войска из Сирии, потому что уничтожила ИГИЛ*". "Макрон, возможно, гей". Журналист полагает: "Дезинформация изготавливается не для того, чтобы внушить вам что-то лживое, но убедительное; она изготавливается, чтобы заставить вас усомниться во всем правдивом и доказуемом, аннулировать само существование неоспоримых фактов. А там, где не срабатывает глупая или изобретательная ложь, часто достаточно правды, если рассказать ее с дурными намерениями".

"Разоблачение как метод активных мероприятий используется, чтобы открыть мировой общественности или общественности конкретных стран тайные антисоветские заговоры, агрессивные планы и намерения, злодеяния и другие подобные действия военно-политических группировок противника... Разоблачительные операции могут оказать значительное влияние на формирование общественного мнения за границей в направлении, благоприятном для СССР, обеспечить усиление антиамериканских настроений в различных странах, рост антивоенного движения и т.п.", - цитирует автор документ.

Автор продолжает: "С другой стороны, засекреченные работы Директората РТ напоминают нам, что в ХХ веке КГБ был одним из самых мощных двигателей СМИ. Активные мероприятия, говорится в учебнике, принимали форму "публикации в зарубежной прессе статей, публикации книг, брошюр, буклетов под именами зарубежных авторов; организации радио- и телевещания; пресс-конференций и интервью с видными государственными, политическими и общественными деятелями, видными учеными и другими влиятельными иностранцами... поощрения в зарубежных странах собраний, митингов, демонстраций, петиций к правительствам, запросов в парламентах; продвижения решений, резолюций, манифестов, отвечающих интересам СССР и т.д.".

Издание утверждает: "Теперь Директорат РТ уступил дорогу RT и Sputnik, а президентов тоже можно заставить декламировать стряпню "Московского Центра" или делать ее ретвиты, причем все это делается без необходимости в дорогостоящих, многомесячных вербовочных усилиях".

"Делу мало помогает то, что Запад был вынужден заново обучиться этим методам и их многогранной адаптации к XXI веку в чрезвычайной ситуации и только после неожиданных тактических поражений на Украине и в Сирии, а также, пожалуй, более долговечных стратегических в Европе и США", - говорится в статье.

"Путин и его заместители осуждают "менталитет холодной войны" на Западе, хотя сами так никогда его и не отринули, потому что их осуждающие слова играют на характерном для Запада чувстве самокритичности и вины. Мы чувствуем себя мерзавцами, столкнувшись с подозрениями насчет людей и институций. Какой маккартизм! Но отсутствие бдительности ведет к внушаемости", - говорится в статье. "Так ли уж неожиданно, что у русских должно быть полное досье на человека вроде Дональда Трампа?" - задается вопросом отставной сотрудник ЦРУ Джон Сайфер.

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