Каталония лидирует по количеству госконтрактов на российский антивирус, запрещенный властями США

"Около 20 испанских государственных организаций, особенно в Каталонии, используют ту или иную программу "Лаборатории Касперского" - российской компании, которая приобрела популярность благодаря своему компьютерному антивирусу; три месяца назад ее продукцию запретили использовать в государственных ведомствах США из-за подозрений в шпионаже, исходящем из Москвы", - пишет El Pais. "Административные органы Испании дистанцируются от этой меры. В большинстве своем они отказываются на нее реагировать или напоминают, что испанское правительство не дало никаких рекомендаций на этот счет", - сообщает журналист Жорди Пуэйо Бускетс. "Компания заявляет, что обвинения в шпионаже ложны, и заверяет, что не заметила никаких последствий для своего портфеля клиентов в Испании. Все это происходит в тот же период, когда сети российского вмешательства сфокусировали свою деятельность на Каталонии, извлекая выгоду из стремления к независимости", - говорится в статье.

Журналисты обнаружили на сайтах, где есть данные о госконтрактах за последние 6 лет, примерно 25 контрактов с упоминаниями названия Kaspersky на общую сумму около 1,2 млн евро. Возможно, на самом деле цифра выше, поскольку некоторые материалы о тендерах публикуются без упоминаний о конкретном ПО, чтобы не давать хакерам лишней информации.

Издание замечает: "В корпоративном документе "Лаборатории Касперского" Депутатское собрание Севильи открыто названо как случай успешного сотрудничества на протяжении более 10 лет. На той же веб-странице упомянуты также компания Telefónica и лондонская полиция, в том числе".

У "Лаборатории Касперского" есть 38 сотрудников в Испании. Официальная штаб-квартира, упомянутая на сайте компании, находится в Мадриде. "Однако у российской компании есть и офис в Барселоне, где работают два аналитика из отдела международных расследований и три специалиста по коммерции", - говорится в статье. Издание утверждает, что в здании, где находится офис, "в последние месяцы проводились акции, связанные с сепаратистским вызовом: дебаты для "Би-би-си" или пресс-конференция каталонского правительства после незаконного референдума 1 октября". В газете говорится: "70% клиентов "Лаборатории Касперского" в Испании - фирмы и административные органы (компания не дает конкретных данных), а остальные покупают ПО для использования дома".

"Мы в Школе индустриальной организации используем "Касперского", потому что считаем, что сейчас это один из лучших продуктов на рынке", - заверила официальный представитель некого государственного фонда Мадрида. "Мы выполним рекомендации испанского правительства на сей счет, если они будут", - заключила она. Депутатское собрание Севильи высказалось в том же духе и добавило: "Мы не обязаны иметь какое-то мнение о решениях других стран".

"Мэрия города Серданьола-дель-Вальес, мэр которого - член партии CUP (одной из партий, выступающих за независимость Каталонии. - Прим. ред.), считает запрет продукции "Касперского" "игрищами правительств в бойкоты чужой продукции" (так высказался начальник системного отдела Микель Моралес, подчеркнувший "хорошие результаты" использования программы)", - говорится в статье.

Издание замечает: Национальный криптологический центр Испании несколько недель назад поблагодарил "Лабораторию Касперского" за участие в мероприятии - "днях кибербезопасности".