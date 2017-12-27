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27 декабря 2017 г.
27 декабря 2017 г.

Корреспондент | Frankfurter Allgemeine

Каждый второй немец поддерживает досрочный уход Меркель с поста канцлера

Трудности с формированием правительства негативно сказались на популярности Ангелы Меркель внутри страны. "Согласно результатам опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу DPA, 47% немцев высказываются за то, чтобы госпожа канцлер в случае выборов главы ХДС освободила эту должность еще до очередных выборов в 2021 году", - сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. При этом 36% не имеют ничего против того, чтобы Меркель возглавляла правительство еще четыре года.

Вскоре после минувших выборов, добавляет FAZ, в поддержку Меркель высказывались 44% респондентов.

Как сообщает издание, зондирующие переговоры о формировании коалиции с СДПГ намечены на 7 января.

Источник: Frankfurter Allgemeine


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