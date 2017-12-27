Шарада на грани гротеска

Виталий Мутко на полгода приостанавливает свою деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС). Несмотря на причастность к допинговому скандалу, он продолжит занимать другие свои посты, констатирует спортивный обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Кристоф Бекер.

"Президент РФС полгода отдохнет от занимаемой должности, но продолжит при этом возглавлять наблюдательный совет оргкомитета ЧМ-2018 (...) и, несомненно, останется вице-премьером РФ", - сообщает автор.

Выходит, что Мутко будет выступать организатором предстоящего чемпионата так долго, как этого захочет президент Путин. "Обоих бывших первых заместителей мэра Санкт-Петербурга связывают отношения длиной почти в тридцать лет - совершенно очевидно, что Путин не отправит в свободное падение Мутко, (...) которого и так пожизненно отстранили от Олимпиады".

"Теперь президент ФИФА Джанни Инфантино не будет весело позировать для общих с Мутко фото, как на Кубке конфедераций год назад или недавней жеребьевке в Кремлевском дворце, а также вряд ли сможет воспользоваться частным самолетом экс-министра спорта. Из Цюриха доносятся аплодисменты по поводу этой шарады на грани гротеска, а ФИФА благодарит "господина Мутко за этот ответственный шаг", - говорится в статье.

"Эта мнимая отставка с самого незначительного из всех постов, которые занимает Мутко, доказывает, прежде всего, то, что пока без него в российском спорте ничего не происходит", - полагает издание.

"Он и дальше будет держать оборону в случае, если будут выдвигаться новые обвинения. Что насчет результатов анализов российских футболистов (...), которые ФИФА около двух недель назад передала следователям WADA? Новый допинговый скандал?" Мутко, как замечает автор, продолжает все отрицать, ФИФА ведет себя при этом очень осторожно.

"Если бы роль Мутко была обстоятельно доказана и все было бы названо своими именами, а МОК применил бы к России более серьезные санкции, отстранив ее от участия в Олимпиаде (...), режиссеру кремлевского театра пришлось бы помучиться со сценарием этой пьесы. Но сейчас все остается так, как есть: Мутко нужны эти театральные раскаты грома и искусственный туман. Все идет, как задумано", - пишет в заключение автор.