Сила и слабость Путина

Алексей Навальный, известный критик Кремля, не только не допущен как кандидат к выборам президента 18 марта 2018 года - теперь его призывы бойкотировать выборы будут изучаться на предмет соответствия российскому законодательству, пишет журналист Клаус Шпэне в статье на сайте Frankfurter Neue Presse. "Такое ощущение, - отмечает он, - что навязчивого критика решено заставить замолчать окончательно ".

"У кого-то еще тлела надежда: пусть Россия не является "демократией чистой воды", однако не все окончательно потеряно. Теперь все встало на свои места", - говорится в статье.

"То, как функционирует огромная держава под руководством Владимира Путина, демонстрирует выступление хозяина Кремля незадолго до Рождества на праздничном мероприятии, посвященном 100-летнему юбилею образования ЧК. "Путин, за плечами которого многолетняя работа в спецслужбах, и сегодня проводит политику в стиле секретных операций", - пишет Шпэне.

"Однако Путин и его клика еще не полностью подчинили себе страну. Это стало очевидно в октябре, когда в Санкт-Петербурге и других российских городах прошли акции протеста с участием тысяч россиян, - говорится далее. - Это стало для Путина предупреждающим сигналом - как и многие правители-автократы, он ничего так не боится, как потери контроля. Сюда же можно отнести страх, что его четвертый срок не будет гладким".

"Тот факт, что он исключил из выборного процесса самого важного после него самого политика-кандидата, свидетельствует вместе с тем о слабости системы Путина. Если бы он действительно был уверен в непоколебимости своей власти, выборами, которые сохранили бы, по крайней мере, видимость демократии, его было бы не напугать", - считает автор публикации.